https://ria.ru/20220226/zhirinovskiy-1775272554.html

В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении самочувствия Жириновского

В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении самочувствия Жириновского - РИА Новости, 26.02.2022

В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении самочувствия Жириновского

В пресс-службе ЛДПР опровергли РИА Новости сообщения о том, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон: состояние... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:14

2022-02-26T17:14

2022-02-26T17:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

владимир жириновский

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В пресс-службе ЛДПР опровергли РИА Новости сообщения о том, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон: состояние стабильное, данные об ухудшении самочувствия не соответствуют действительности.В СМИ появилась информация, что состояние Жириновского в последнее время ухудшалось, а медики ввели политика в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ."Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220224/zhirinovskiy-1774615870.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

коронавирус в россии, владимир жириновский, общество, здоровье - общество