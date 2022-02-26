https://ria.ru/20220226/zhirinovskiy-1775272554.html
В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении самочувствия Жириновского
В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении самочувствия Жириновского - РИА Новости, 26.02.2022
В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении самочувствия Жириновского
В пресс-службе ЛДПР опровергли РИА Новости сообщения о том, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон: состояние... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:14
2022-02-26T17:14
2022-02-26T17:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
владимир жириновский
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В пресс-службе ЛДПР опровергли РИА Новости сообщения о том, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон: состояние стабильное, данные об ухудшении самочувствия не соответствуют действительности.В СМИ появилась информация, что состояние Жириновского в последнее время ухудшалось, а медики ввели политика в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ."Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220224/zhirinovskiy-1774615870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, владимир жириновский, общество, здоровье - общество
17:14 26.02.2022 (обновлено: 17:22 26.02.2022)
В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении самочувствия Жириновского
В ЛДПР заявили, что состояние Жириновского стабильное