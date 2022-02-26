Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775297831.html
Зеленский утверждает, что Европа согласовала отключение России от SWIFT
Зеленский утверждает, что Европа согласовала отключение России от SWIFT - РИА Новости, 26.02.2022
Зеленский утверждает, что Европа согласовала отключение России от SWIFT
Владимир Зеленский утверждает, что "все страны Европы" согласовали отключение РФ от международной системы межбанковских переводов SWIFT. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T21:04
2022-02-26T21:06
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
владимир путин
дмитрий медведев
германия
сша
россия
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773806707_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_311111b681d36625089de85b947128a1.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что "все страны Европы" согласовали отключение РФ от международной системы межбанковских переводов SWIFT."Наши дипломаты боролись за то, чтобы все страны Европы согласовали решение отключить РФ от международной межбанковской сети. Имеем и эту важную победу. Это миллиарды и миллиарды ущерба России", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции против РФ. Зампредседателя отметил, что "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/swift-1775292864.html
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775141226.html
германия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773806707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_33a95026315eaa0e4e24063c5dfd0a3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, дмитрий медведев, германия, сша, россия, втб, аэрофлот, сбербанк россии, северный поток — 2
21:04 26.02.2022 (обновлено: 21:06 26.02.2022)
 
Зеленский утверждает, что Европа согласовала отключение России от SWIFT

Президент Украины Зеленский: все страны Европы согласовали отключение России от SWIFT

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что "все страны Европы" согласовали отключение РФ от международной системы межбанковских переводов SWIFT.
"Наши дипломаты боролись за то, чтобы все страны Европы согласовали решение отключить РФ от международной межбанковской сети. Имеем и эту важную победу. Это миллиарды и миллиарды ущерба России", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции против РФ. Зампредседателя отметил, что "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 20:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В США и ЕС допустили отключение от SWIFT не всей России, пишут СМИ
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 08:00
Не до SWIFT. Как российские банки работают под санкциями Запада
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаВладимир ПутинДмитрий МедведевГерманияСШАРоссияВТБАэрофлотСбербанк РоссииСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала