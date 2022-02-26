https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775270486.html

Зеленский опубликовал пост о запрете прохода кораблей России через проливы

Зеленский опубликовал пост о запрете прохода кораблей России через проливы - РИА Новости, 26.02.2022

Зеленский опубликовал пост о запрете прохода кораблей России через проливы

Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T16:54

2022-02-26T16:54

2022-02-26T17:01

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

мевлют чавушоглу

василий бондар

дарданеллы

россия

киев

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет, подтверждения турецкой стороны на данный момент нет."Благодарю моего друга, президента Турции Эрдогана, и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход военных кораблей РФ в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украине чрезвычайно важны сегодня. Народ Украины этого никогда не забудет", - говорится в сообщении Зеленского на странице в сети микроблогов Twitter.Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/prolivy-1774953290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мевлют чавушоглу, василий бондар, дарданеллы, россия, киев