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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775270486.html
Зеленский опубликовал пост о запрете прохода кораблей России через проливы
Зеленский опубликовал пост о запрете прохода кораблей России через проливы - РИА Новости, 26.02.2022
Зеленский опубликовал пост о запрете прохода кораблей России через проливы
Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:54
2022-02-26T17:01
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
мевлют чавушоглу
василий бондар
дарданеллы
россия
киев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет, подтверждения турецкой стороны на данный момент нет."Благодарю моего друга, президента Турции Эрдогана, и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход военных кораблей РФ в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украине чрезвычайно важны сегодня. Народ Украины этого никогда не забудет", - говорится в сообщении Зеленского на странице в сети микроблогов Twitter.Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, мевлют чавушоглу, василий бондар, дарданеллы, россия, киев
16:54 26.02.2022 (обновлено: 17:01 26.02.2022)
 
Зеленский опубликовал пост о запрете прохода кораблей России через проливы

Зеленский опубликовал заявление о проходе российских кораблей через проливы в Турции

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет, подтверждения турецкой стороны на данный момент нет.
"Благодарю моего друга, президента Турции Эрдогана, и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход военных кораблей РФ в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украине чрезвычайно важны сегодня. Народ Украины этого никогда не забудет", - говорится в сообщении Зеленского на странице в сети микроблогов Twitter.
Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Десантный корабль ВМФ России Минск в проливе Дарданеллы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 09:06
МИД Турции заявил о праве российских кораблей возвращаться через проливы
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМевлют ЧавушоглуВасилий БондарДарданеллыРоссияКиев
 
 
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