16:54 26.02.2022 (обновлено: 17:01 26.02.2022)
Зеленский опубликовал пост о запрете прохода кораблей России через проливы
Зеленский опубликовал заявление о проходе российских кораблей через проливы в Турции
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет, подтверждения турецкой стороны на данный момент нет.
"Благодарю моего друга, президента Турции Эрдогана, и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход военных кораблей РФ в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украине чрезвычайно важны сегодня. Народ Украины этого никогда не забудет", - говорится в сообщении Зеленского на странице в сети микроблогов Twitter.
Дякую своєму другу, пану Президенту 🇹🇷 @RTErdogan та 🇹🇷 народу за потужну підтримку. Заборона на прохід 🇷🇺 військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога 🇺🇦 сьогодні вкрай важливі. Народ 🇺🇦 ніколи цього не забуде!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022
Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Опубликовано: Дарья Буймова