https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775245357.html

Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС

Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС - РИА Новости, 26.02.2022

Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС, настал момент закрыть дискуссию и принять решение, обговорил это с... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:21

2022-02-26T13:21

2022-02-26T13:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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евросоюз

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС, настал момент закрыть дискуссию и принять решение, обговорил это с рядом лидеров ЕС."Говорю это максимально сейчас открыто: народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в ЕС, это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны. Настал решающий момент раз и навсегда закрыть многогодовую стратегическую дискуссию, принять решение про членство Украины в ЕС. Обговорил это сегодня с Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляйен, Эммануэлем Макроном", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном на его Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775244614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, евросоюз, владимир зеленский