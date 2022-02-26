https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775245357.html
Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС
Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС - РИА Новости, 26.02.2022
Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС, настал момент закрыть дискуссию и принять решение, обговорил это с... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:21
2022-02-26T13:21
2022-02-26T13:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС, настал момент закрыть дискуссию и принять решение, обговорил это с рядом лидеров ЕС."Говорю это максимально сейчас открыто: народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в ЕС, это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны. Настал решающий момент раз и навсегда закрыть многогодовую стратегическую дискуссию, принять решение про членство Украины в ЕС. Обговорил это сегодня с Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляйен, Эммануэлем Макроном", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном на его Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775244614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, владимир зеленский
13:21 26.02.2022 (обновлено: 13:38 26.02.2022)
Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС
Президент Украины Зеленский заявил, что страна имеет право получить членство в ЕС