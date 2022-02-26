Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775215985.html
Европа, скорее, бросила Зеленского, но у ЕС нет плана Б, считает эксперт
Европа, скорее, бросила Зеленского, но у ЕС нет плана Б, считает эксперт - РИА Новости, 26.02.2022
Европа, скорее, бросила Зеленского, но у ЕС нет плана Б, считает эксперт
Предложения помощи Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, озвученные властями Великобритании и Франции, означают, что политик брошен, но у... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:09
2022-02-26T09:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
борис джонсон
йенс столтенберг
владимир путин
сша
франция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773808171_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_4b231bb81acd0db1945e0a94f6676a10.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Предложения помощи Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, озвученные властями Великобритании и Франции, означают, что политик брошен, но у Европы нет плана Б, заявил РИА Новости эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) и вооружениям Ксавье Моро."Зеленский очень одинок против России. Он проявил определенную наивность, доверившись западным лидерам и их решительным, но неточным заявлениям о поддержке. Я полагаю, что он уже принесен в жертву или, скорее, брошен, но у европейцев нет плана Б. Запад понимает, что с Зеленским покончено", - сказал Моро.По его словам, это подтверждает заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что "Британия всегда помогала правительствам в изгнании". Моро добавил, что французский президент Эммануэль Макрон не хочет оставаться в стороне и Франция также готова принять украинского президента."Эти предложения совсем не помогают Зеленскому. Напротив, это означает, что Макрон и Джонсон ожидают очень быстрой победы России и что для Зеленского все кончено", - считает эксперт.По словам Моро, несмотря на рост напряженности и заявление Москвы о вступлении Украины в НАТО как "красной линии" для РФ, Зеленский громко потребовал повестки для вступления его страны в военный альянс. При этом эксперт подчеркивает, что США, Европа и генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявляли, что войска альянса не будут вмешиваться в ситуацию на Украине.Моро считает Зеленского дилетантом в политике, который был избран для примирения Украины с Россией, но постепенно занял "антироссийскую позицию, позируя в окопах украинской армии, осаждающей республики Донбасса".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/evakuatsiya-1775205691.html
https://ria.ru/20220226/pomosch-1775194996.html
сша
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773808171_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_8acca1bbcc2a97ac061366eda42b0d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, йенс столтенберг, владимир путин, сша, франция, россия, нато, ситуация в днр и лнр
09:09 26.02.2022
 
Европа, скорее, бросила Зеленского, но у ЕС нет плана Б, считает эксперт

Эксперт Ксавье Моро заявил, что Европа, скорее, бросила Зеленского, но у ЕС нет плана Б

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Предложения помощи Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, озвученные властями Великобритании и Франции, означают, что политик брошен, но у Европы нет плана Б, заявил РИА Новости эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) и вооружениям Ксавье Моро.
"Зеленский очень одинок против России. Он проявил определенную наивность, доверившись западным лидерам и их решительным, но неточным заявлениям о поддержке. Я полагаю, что он уже принесен в жертву или, скорее, брошен, но у европейцев нет плана Б. Запад понимает, что с Зеленским покончено", - сказал Моро.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
04:36В мире
Вашингтон готов помочь Зеленскому покинуть Киев, пишут СМИ
По его словам, это подтверждает заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что "Британия всегда помогала правительствам в изгнании". Моро добавил, что французский президент Эммануэль Макрон не хочет оставаться в стороне и Франция также готова принять украинского президента.
"Эти предложения совсем не помогают Зеленскому. Напротив, это означает, что Макрон и Джонсон ожидают очень быстрой победы России и что для Зеленского все кончено", - считает эксперт.
По словам Моро, несмотря на рост напряженности и заявление Москвы о вступлении Украины в НАТО как "красной линии" для РФ, Зеленский громко потребовал повестки для вступления его страны в военный альянс. При этом эксперт подчеркивает, что США, Европа и генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявляли, что войска альянса не будут вмешиваться в ситуацию на Украине.
Моро считает Зеленского дилетантом в политике, который был избран для примирения Украины с Россией, но постепенно занял "антироссийскую позицию, позируя в окопах украинской армии, осаждающей республики Донбасса".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
01:06
Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой помощи Киеву
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБорис ДжонсонЙенс СтолтенбергВладимир ПутинСШАФранцияРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала