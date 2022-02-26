https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775215985.html

Европа, скорее, бросила Зеленского, но у ЕС нет плана Б, считает эксперт

Европа, скорее, бросила Зеленского, но у ЕС нет плана Б, считает эксперт - РИА Новости, 26.02.2022

Европа, скорее, бросила Зеленского, но у ЕС нет плана Б, считает эксперт

Предложения помощи Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, озвученные властями Великобритании и Франции, означают, что политик брошен, но у... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:09

2022-02-26T09:09

2022-02-26T09:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Предложения помощи Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, озвученные властями Великобритании и Франции, означают, что политик брошен, но у Европы нет плана Б, заявил РИА Новости эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) и вооружениям Ксавье Моро."Зеленский очень одинок против России. Он проявил определенную наивность, доверившись западным лидерам и их решительным, но неточным заявлениям о поддержке. Я полагаю, что он уже принесен в жертву или, скорее, брошен, но у европейцев нет плана Б. Запад понимает, что с Зеленским покончено", - сказал Моро.По его словам, это подтверждает заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что "Британия всегда помогала правительствам в изгнании". Моро добавил, что французский президент Эммануэль Макрон не хочет оставаться в стороне и Франция также готова принять украинского президента."Эти предложения совсем не помогают Зеленскому. Напротив, это означает, что Макрон и Джонсон ожидают очень быстрой победы России и что для Зеленского все кончено", - считает эксперт.По словам Моро, несмотря на рост напряженности и заявление Москвы о вступлении Украины в НАТО как "красной линии" для РФ, Зеленский громко потребовал повестки для вступления его страны в военный альянс. При этом эксперт подчеркивает, что США, Европа и генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявляли, что войска альянса не будут вмешиваться в ситуацию на Украине.Моро считает Зеленского дилетантом в политике, который был избран для примирения Украины с Россией, но постепенно занял "антироссийскую позицию, позируя в окопах украинской армии, осаждающей республики Донбасса".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/evakuatsiya-1775205691.html

https://ria.ru/20220226/pomosch-1775194996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, йенс столтенберг, владимир путин, сша, франция, россия, нато, ситуация в днр и лнр