https://ria.ru/20220226/zaryadnoeustroystvo-1775039015.html
Эксперт объяснил, почему пользоваться USB-зарядками в аэропорту опасно
Эксперт объяснил, почему пользоваться USB-зарядками в аэропорту опасно - РИА Новости, 26.02.2022
Эксперт объяснил, почему пользоваться USB-зарядками в аэропорту опасно
Эксперт из Lonely Planet Фин Маккарти объяснил, почему пользоваться общественными зарядными устройствами в аэропорту опасно, пишет The Sun. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:49
2022-02-26T02:49
2022-02-26T15:20
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Эксперт из Lonely Planet Фин Маккарти объяснил, почему пользоваться общественными зарядными устройствами в аэропорту опасно, пишет The Sun.По его словам, хакеры часто крадут информацию из телефонов пользователей. По данным окружной прокуратуры Лос-Анджелеса, мошенники могут загрузить вредоносное программное обеспечение (ПО) на зарядные станции, находящиеся в общем доступе, чтобы оно заражало смартфоны и другие подключенные к ним устройства. Такой вирус блокирует телефоны и экспортирует данные и пароли непосредственно мошеннику."Поэтому портативное зарядное устройство — вещь, которую нельзя забывать дома", — заключает Фин.По словам Фина, телефон должен быть обязательно заряжен во время перелета. И вот почему: во-первых, служба безопасности аэропорта может конфисковать устройство, если батарея разряжена и его нельзя будет включить. Во-вторых, если у пассажира не распечатан посадочный талон, он не сможет показать его сотруднику летной гавани на неработающем смартфоне.
https://ria.ru/20220224/otel-1774361853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, лос-анджелес, технологии, телефон, аэропорт, мошенники, безопасность, туризм, туристы, пассажиры
02:49 26.02.2022 (обновлено: 15:20 26.02.2022)
Эксперт объяснил, почему пользоваться USB-зарядками в аэропорту опасно
Эксперт посоветовал пассажирам всегда брать в аэропорт портативное зарядное устройство
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Эксперт из Lonely Planet Фин Маккарти объяснил, почему пользоваться общественными зарядными устройствами в аэропорту опасно, пишет
The Sun.
По его словам, хакеры часто крадут информацию из телефонов пользователей. По данным окружной прокуратуры Лос-Анджелеса, мошенники могут загрузить вредоносное программное обеспечение (ПО) на зарядные станции, находящиеся в общем доступе, чтобы оно заражало смартфоны и другие подключенные к ним устройства. Такой вирус блокирует телефоны и экспортирует данные и пароли непосредственно мошеннику.
"Поэтому портативное зарядное устройство — вещь, которую нельзя забывать дома", — заключает Фин.
По словам Фина, телефон должен быть обязательно заряжен во время перелета. И вот почему: во-первых, служба безопасности аэропорта может конфисковать устройство, если батарея разряжена и его нельзя будет включить. Во-вторых, если у пассажира не распечатан посадочный талон, он не сможет показать его сотруднику летной гавани на неработающем смартфоне.
Опубликовано: Ольга Кабанова