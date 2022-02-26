https://ria.ru/20220226/zaryadnoeustroystvo-1775039015.html

Эксперт объяснил, почему пользоваться USB-зарядками в аэропорту опасно

Эксперт объяснил, почему пользоваться USB-зарядками в аэропорту опасно - РИА Новости, 26.02.2022

Эксперт объяснил, почему пользоваться USB-зарядками в аэропорту опасно

Эксперт из Lonely Planet Фин Маккарти объяснил, почему пользоваться общественными зарядными устройствами в аэропорту опасно, пишет The Sun. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:49

2022-02-26T02:49

2022-02-26T15:20

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Эксперт из Lonely Planet Фин Маккарти объяснил, почему пользоваться общественными зарядными устройствами в аэропорту опасно, пишет The Sun.По его словам, хакеры часто крадут информацию из телефонов пользователей. По данным окружной прокуратуры Лос-Анджелеса, мошенники могут загрузить вредоносное программное обеспечение (ПО) на зарядные станции, находящиеся в общем доступе, чтобы оно заражало смартфоны и другие подключенные к ним устройства. Такой вирус блокирует телефоны и экспортирует данные и пароли непосредственно мошеннику."Поэтому портативное зарядное устройство — вещь, которую нельзя забывать дома", — заключает Фин.По словам Фина, телефон должен быть обязательно заряжен во время перелета. И вот почему: во-первых, служба безопасности аэропорта может конфисковать устройство, если батарея разряжена и его нельзя будет включить. Во-вторых, если у пассажира не распечатан посадочный талон, он не сможет показать его сотруднику летной гавани на неработающем смартфоне.

https://ria.ru/20220224/otel-1774361853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, лос-анджелес, технологии, телефон, аэропорт, мошенники, безопасность, туризм, туристы, пассажиры