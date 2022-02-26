https://ria.ru/20220226/zakharova-1775295768.html

В МИД ответили на обвинения НАТО в адрес России в агрессии

В МИД ответили на обвинения НАТО в адрес России в агрессии - РИА Новости, 26.02.2022

В МИД ответили на обвинения НАТО в адрес России в агрессии

Москва считает безосновательными обвинения НАТО в адрес России в агрессии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T20:44

2022-02-26T20:44

2022-02-26T20:46

обострение ситуации в днр и лнр

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нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва считает безосновательными обвинения НАТО в адрес России в агрессии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном портале МИД РФ.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ugrozy-1775200775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, европа, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)