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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/zakharova-1775295768.html
В МИД ответили на обвинения НАТО в адрес России в агрессии
В МИД ответили на обвинения НАТО в адрес России в агрессии - РИА Новости, 26.02.2022
В МИД ответили на обвинения НАТО в адрес России в агрессии
Москва считает безосновательными обвинения НАТО в адрес России в агрессии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T20:44
2022-02-26T20:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
европа
украина
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва считает безосновательными обвинения НАТО в адрес России в агрессии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном портале МИД РФ.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, европа, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:44 26.02.2022 (обновлено: 20:46 26.02.2022)
 
В МИД ответили на обвинения НАТО в адрес России в агрессии

Захарова: Москва считает обвинения НАТО в адрес России в агрессии безосновательными

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва считает безосновательными обвинения НАТО в адрес России в агрессии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном портале МИД РФ.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 02:46
В Венесуэле заявили, что попыток НАТО угрожать России допускать нельзя
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЕвропаУкраинаНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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