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https://ria.ru/20220226/youtube-1775303047.html
YouTube ограничил показ контента канала RT на Украине
YouTube ограничил показ контента канала RT на Украине - РИА Новости, 26.02.2022
YouTube ограничил показ контента канала RT на Украине
YouTube ограничил показ контента RT на Украине, сообщается в Telegram-канале телеканала. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T21:46
2022-02-26T22:12
технологии
украина
youtube
телеканал rt
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. YouTube ограничил показ контента RT на Украине, сообщается в Telegram-канале телеканала."Причина не называется. В других странах видео по-прежнему доступны", — говорится в сообщении.Ранее в Telegram-канале "RT на русском" появилась информация о том, что сайт RT повторно получил метку false от Facebook без объяснения причин. Как предполагают сотрудники телеканала, это связано с заметкой о том, что военные ВСУ добровольно сдались в районе острова Змеиный в Черном море. Однако это официальная информация от Минобороны России, подчеркнули в RT. Как указано в сообщении, ложной информацию в материале RT посчитал StopFake — украинский сайт, с которым Facebook сотрудничает в плане проверки данных.Осенью Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что с 2020 года зафиксировал более 50 случаев цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего это касалось Sputnik, RT, Anna News — половина из них зафиксирована на YouTube.Ведомство считает подобные действия администрации видеохостинга актом цензуры, нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/telekanal-1775257026.html
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Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
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РИА Новости
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технологии, украина, youtube, телеканал rt
21:46 26.02.2022 (обновлено: 22:12 26.02.2022)
 
YouTube ограничил показ контента канала RT на Украине

YouTube ограничил показ контента канала RT на Украине, причина не называется

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости
Логотип YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. YouTube ограничил показ контента RT на Украине, сообщается в Telegram-канале телеканала.
"Причина не называется. В других странах видео по-прежнему доступны", — говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-канале "RT на русском" появилась информация о том, что сайт RT повторно получил метку false от Facebook без объяснения причин. Как предполагают сотрудники телеканала, это связано с заметкой о том, что военные ВСУ добровольно сдались в районе острова Змеиный в Черном море. Однако это официальная информация от Минобороны России, подчеркнули в RT. Как указано в сообщении, ложной информацию в материале RT посчитал StopFake — украинский сайт, с которым Facebook сотрудничает в плане проверки данных.
Осенью Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что с 2020 года зафиксировал более 50 случаев цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего это касалось Sputnik, RT, Anna News — половина из них зафиксирована на YouTube.
Ведомство считает подобные действия администрации видеохостинга актом цензуры, нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 14:57Медиавойны
Австралия приостановила вещание телеканала RT
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 11:43
РКН потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине
Опубликовано: Наталья Макарова
 
ТехнологииУкраинаYouTubeТелеканал RT
 
 
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