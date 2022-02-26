https://ria.ru/20220226/youtube-1775303047.html

YouTube ограничил показ контента канала RT на Украине

YouTube ограничил показ контента канала RT на Украине - РИА Новости, 26.02.2022

YouTube ограничил показ контента канала RT на Украине

YouTube ограничил показ контента RT на Украине, сообщается в Telegram-канале телеканала. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T21:46

2022-02-26T21:46

2022-02-26T22:12

технологии

украина

youtube

телеканал rt

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. YouTube ограничил показ контента RT на Украине, сообщается в Telegram-канале телеканала."Причина не называется. В других странах видео по-прежнему доступны", — говорится в сообщении.Ранее в Telegram-канале "RT на русском" появилась информация о том, что сайт RT повторно получил метку false от Facebook без объяснения причин. Как предполагают сотрудники телеканала, это связано с заметкой о том, что военные ВСУ добровольно сдались в районе острова Змеиный в Черном море. Однако это официальная информация от Минобороны России, подчеркнули в RT. Как указано в сообщении, ложной информацию в материале RT посчитал StopFake — украинский сайт, с которым Facebook сотрудничает в плане проверки данных.Осенью Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что с 2020 года зафиксировал более 50 случаев цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего это касалось Sputnik, RT, Anna News — половина из них зафиксирована на YouTube.Ведомство считает подобные действия администрации видеохостинга актом цензуры, нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/telekanal-1775257026.html

https://ria.ru/20220226/smi-1775232839.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, youtube, телеканал rt