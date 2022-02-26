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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/youtube-1775193688.html
Google сообщил об удалении на YouTube каналов на фоне событий на Украине
Google сообщил об удалении на YouTube каналов на фоне событий на Украине - РИА Новости, 26.02.2022
Google сообщил об удалении на YouTube каналов на фоне событий на Украине
Компания Google сообщила, что удалила на YouTube за последние несколько дней сотни каналов и тысячи видео на фоне событий на Украине. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:48
2022-02-26T00:48
обострение ситуации в днр и лнр
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лнр
днр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компания Google сообщила, что удалила на YouTube за последние несколько дней сотни каналов и тысячи видео на фоне событий на Украине.Подразделение Google в Европе заявило, что команда по реагированию на инциденты "активно следит за войной на Украине и работает в круглосуточном режиме, уделяя внимание безопасности сотрудников, пользователей и клиентов"."На YouTube мы размещаем видео из надежных источников новостей и прилагаем все усилия, чтобы удалять контент, нарушающий нашу политику. За последние несколько дней мы удалили сотни каналов и тысячи видео, и мы сохраняем бдительность в отношении ложной информации", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, google, youtube, россия, лнр, днр, украина
00:48 26.02.2022
 
Google сообщил об удалении на YouTube каналов на фоне событий на Украине

Google сообщил об удалении на YouTube сотен каналов на фоне событий на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компания Google сообщила, что удалила на YouTube за последние несколько дней сотни каналов и тысячи видео на фоне событий на Украине.
Подразделение Google в Европе заявило, что команда по реагированию на инциденты "активно следит за войной на Украине и работает в круглосуточном режиме, уделяя внимание безопасности сотрудников, пользователей и клиентов".
"На YouTube мы размещаем видео из надежных источников новостей и прилагаем все усилия, чтобы удалять контент, нарушающий нашу политику. За последние несколько дней мы удалили сотни каналов и тысячи видео, и мы сохраняем бдительность в отношении ложной информации", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 23:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
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