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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/vzryv-1775305911.html
В городе Ровеньки в ЛНР прогремел второй взрыв
В городе Ровеньки в ЛНР прогремел второй взрыв - РИА Новости, 26.02.2022
В городе Ровеньки в ЛНР прогремел второй взрыв
Второй взрыв прогремел в Ровеньках в Луганской народной республике, где расположена нефтебаза, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T22:18
2022-02-26T22:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
днр
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в Ровеньках в Луганской народной республике, где расположена нефтебаза, сообщили РИА Новости очевидцы.В городе Ровеньки в ЛНР произошёл взрыв на нефтебазе, начался пожар, местные власти не исключают возможность ракетной атаки, говорил РИА Новости представитель властей ЛНР. При взрыве есть пострадавшие, их число и состояние уточняется, отмечали в представительстве ЛНР в СЦКК."Только что прогремел ещё один взрыв. Непонятно, что это", - заявил агентству житель города.Сейчас ведется эвакуация из расположенных рядом домов.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/vsu-1775299630.html
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Игорь Тоноян
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в мире, лнр, днр
22:18 26.02.2022 (обновлено: 22:35 26.02.2022)
 
В городе Ровеньки в ЛНР прогремел второй взрыв

В городе Ровеньки в ЛНР прогремел второй взрыв

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкДвижение автомобильного транспорта на центральных улицах Луганска
Движение автомобильного транспорта на центральных улицах Луганска - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Движение автомобильного транспорта на центральных улицах Луганска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в Ровеньках в Луганской народной республике, где расположена нефтебаза, сообщили РИА Новости очевидцы.
В городе Ровеньки в ЛНР произошёл взрыв на нефтебазе, начался пожар, местные власти не исключают возможность ракетной атаки, говорил РИА Новости представитель властей ЛНР. При взрыве есть пострадавшие, их число и состояние уточняется, отмечали в представительстве ЛНР в СЦКК.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 21:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки
"Только что прогремел ещё один взрыв. Непонятно, что это", - заявил агентству житель города.
Сейчас ведется эвакуация из расположенных рядом домов.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 22:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили о 12 погибших от обстрелов ВСУ за десять дней
Опубликовано: И. Тоноян
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРДНР
 
 
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