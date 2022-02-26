https://ria.ru/20220226/vzryv-1775305911.html

В городе Ровеньки в ЛНР прогремел второй взрыв

В городе Ровеньки в ЛНР прогремел второй взрыв - РИА Новости, 26.02.2022

В городе Ровеньки в ЛНР прогремел второй взрыв

Второй взрыв прогремел в Ровеньках в Луганской народной республике, где расположена нефтебаза, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T22:18

2022-02-26T22:18

2022-02-26T22:35

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в Ровеньках в Луганской народной республике, где расположена нефтебаза, сообщили РИА Новости очевидцы.В городе Ровеньки в ЛНР произошёл взрыв на нефтебазе, начался пожар, местные власти не исключают возможность ракетной атаки, говорил РИА Новости представитель властей ЛНР. При взрыве есть пострадавшие, их число и состояние уточняется, отмечали в представительстве ЛНР в СЦКК."Только что прогремел ещё один взрыв. Непонятно, что это", - заявил агентству житель города.Сейчас ведется эвакуация из расположенных рядом домов.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/vsu-1775299630.html

https://ria.ru/20220226/pogibshie-1775306827.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, лнр, днр