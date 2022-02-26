22:18 26.02.2022 (обновлено: 22:35 26.02.2022)
В городе Ровеньки в ЛНР прогремел второй взрыв
В городе Ровеньки в ЛНР прогремел второй взрыв
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкДвижение автомобильного транспорта на центральных улицах Луганска
Движение автомобильного транспорта на центральных улицах Луганска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в Ровеньках в Луганской народной республике, где расположена нефтебаза, сообщили РИА Новости очевидцы.
В городе Ровеньки в ЛНР произошёл взрыв на нефтебазе, начался пожар, местные власти не исключают возможность ракетной атаки, говорил РИА Новости представитель властей ЛНР. При взрыве есть пострадавшие, их число и состояние уточняется, отмечали в представительстве ЛНР в СЦКК.
"Только что прогремел ещё один взрыв. Непонятно, что это", - заявил агентству житель города.
Сейчас ведется эвакуация из расположенных рядом домов.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Опубликовано: И. Тоноян