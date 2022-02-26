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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Министр обороны Латвии предложил закрыть небо для самолетов из России
Министр обороны Латвии предложил закрыть небо для самолетов из России - РИА Новости, 26.02.2022
Министр обороны Латвии предложил закрыть небо для самолетов из России
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил с предложением о закрытии воздушного пространства страны для самолетов из России. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:52
2022-02-26T10:39
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новости - туризм
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РИГА, 26 фев – РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил с предложением о закрытии воздушного пространства страны для самолетов из России."Латвии пора закрыть воздушное пространство для российских самолетов", - написал Пабрикс в своем профиле в Twitter.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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7 495 645-6601
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в мире, латвия, россия, новости - туризм
02:52 26.02.2022 (обновлено: 10:39 26.02.2022)
 
Министр обороны Латвии предложил закрыть небо для самолетов из России

Министр обороны Латвии Пабрикс предложил закрыть небо для самолетов из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолет
Читать ria.ru в
РИГА, 26 фев – РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил с предложением о закрытии воздушного пространства страны для самолетов из России.
"Латвии пора закрыть воздушное пространство для российских самолетов", - написал Пабрикс в своем профиле в Twitter.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Пассажирский авиалайнер - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
01:20
Болгария закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
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