https://ria.ru/20220226/voyna-1775190806.html
Псаки заявила, что война с Россией не в интересах США
Псаки заявила, что война с Россией не в интересах США - РИА Новости, 26.02.2022
Псаки заявила, что война с Россией не в интересах США
Война с Россией не в интересах США, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:14
2022-02-26T00:14
2022-02-26T00:14
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Война с Россией не в интересах США, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Это не в наших интересах - война с Россией", - сказала Псаки на брифинге.Она в очередной раз повторила, что американская администрация не намерена отправлять военных для противостояния РФ на Украине.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775189091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Псаки заявила, что война с Россией не в интересах США
Представитель Белого дома Псаки заявила, что война с Россией не в интересах США