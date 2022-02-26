https://ria.ru/20220226/voyna-1775190806.html

Псаки заявила, что война с Россией не в интересах США

Псаки заявила, что война с Россией не в интересах США - РИА Новости, 26.02.2022

Псаки заявила, что война с Россией не в интересах США

Война с Россией не в интересах США, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:14

2022-02-26T00:14

2022-02-26T00:14

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Война с Россией не в интересах США, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Это не в наших интересах - война с Россией", - сказала Псаки на брифинге.Она в очередной раз повторила, что американская администрация не намерена отправлять военных для противостояния РФ на Украине.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775189091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина