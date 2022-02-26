https://ria.ru/20220226/volodin-1775226773.html

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте - РИА Новости, 26.02.2022

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил ряд законов, вступающих в силу в марте, среди них - индексация военных пенсий и ужесточение контроля за оборотом... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:37

2022-02-26T10:37

2022-02-26T10:37

общество

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил ряд законов, вступающих в силу в марте, среди них - индексация военных пенсий и ужесточение контроля за оборотом оружия."Пенсии военным пенсионерам проиндексированы выше уровня инфляции - на 8,6%. Ранее это было сделано для гражданских неработающих пенсионеров", - написал политик в Telegram-канале отметив, что закон коснется порядка 2,6 миллиона человек.Другие нововведения относятся к изменениям Трудового кодекса РФ. Как отметил спикер, в силу вступят новые нормы, направленные на предупреждение травматизма на производстве и профзаболеваний.Кроме того, другой закон установит квоту приема инвалидов на работу от 2 до 4% работодателям, имеющим более ста работников.Вместе с тем, с нового месяца вводятся понятия для новых категорий жилья, такие, как "дом блокированной застройки", "многоквартирный дом", "многоэтажный жилой комплекс".С марта вступит в силу закон об ужесточении контроля оборота оружия. Гражданам, не прошедшим медосвидетельствование на наличие противопоказаний будет запрещено приобретать, хранить, носить и использовать оружие.Также, с марта вступит в силу закон об административной ответственности за использование ящиков для сбора пожертвований для лиц, не имеющих права на такую деятельность.С марта водители, для которых техосмотр остался обязательным, могут получить штраф за отсутствие диагностической карты в размере 2 тысяч рублей.С началом нового месяца банки будут оценивать сомнительность проводимых клиентами операций, соотносить с категорией риска, и при высоких рисках - вводить ограничения.

https://ria.ru/20220225/pensii-1775076040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вячеслав володин