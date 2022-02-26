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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте - РИА Новости, 26.02.2022
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил ряд законов, вступающих в силу в марте, среди них - индексация военных пенсий и ужесточение контроля за оборотом... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:37
2022-02-26T10:37
общество
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил ряд законов, вступающих в силу в марте, среди них - индексация военных пенсий и ужесточение контроля за оборотом оружия."Пенсии военным пенсионерам проиндексированы выше уровня инфляции - на 8,6%. Ранее это было сделано для гражданских неработающих пенсионеров", - написал политик в Telegram-канале отметив, что закон коснется порядка 2,6 миллиона человек.Другие нововведения относятся к изменениям Трудового кодекса РФ. Как отметил спикер, в силу вступят новые нормы, направленные на предупреждение травматизма на производстве и профзаболеваний.Кроме того, другой закон установит квоту приема инвалидов на работу от 2 до 4% работодателям, имеющим более ста работников.Вместе с тем, с нового месяца вводятся понятия для новых категорий жилья, такие, как "дом блокированной застройки", "многоквартирный дом", "многоэтажный жилой комплекс".С марта вступит в силу закон об ужесточении контроля оборота оружия. Гражданам, не прошедшим медосвидетельствование на наличие противопоказаний будет запрещено приобретать, хранить, носить и использовать оружие.Также, с марта вступит в силу закон об административной ответственности за использование ящиков для сбора пожертвований для лиц, не имеющих права на такую деятельность.С марта водители, для которых техосмотр остался обязательным, могут получить штраф за отсутствие диагностической карты в размере 2 тысяч рублей.С началом нового месяца банки будут оценивать сомнительность проводимых клиентами операций, соотносить с категорией риска, и при высоких рисках - вводить ограничения.
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общество, россия, вячеслав володин
10:37 26.02.2022
 
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте

Спикер Госдумы Володин рассказал о военных пенсиях и изменениях в Трудовом кодексе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил ряд законов, вступающих в силу в марте, среди них - индексация военных пенсий и ужесточение контроля за оборотом оружия.
"Пенсии военным пенсионерам проиндексированы выше уровня инфляции - на 8,6%. Ранее это было сделано для гражданских неработающих пенсионеров", - написал политик в Telegram-канале отметив, что закон коснется порядка 2,6 миллиона человек.
Другие нововведения относятся к изменениям Трудового кодекса РФ. Как отметил спикер, в силу вступят новые нормы, направленные на предупреждение травматизма на производстве и профзаболеваний.
Кроме того, другой закон установит квоту приема инвалидов на работу от 2 до 4% работодателям, имеющим более ста работников.
Вместе с тем, с нового месяца вводятся понятия для новых категорий жилья, такие, как "дом блокированной застройки", "многоквартирный дом", "многоэтажный жилой комплекс".
С марта вступит в силу закон об ужесточении контроля оборота оружия. Гражданам, не прошедшим медосвидетельствование на наличие противопоказаний будет запрещено приобретать, хранить, носить и использовать оружие.
Также, с марта вступит в силу закон об административной ответственности за использование ящиков для сбора пожертвований для лиц, не имеющих права на такую деятельность.
С марта водители, для которых техосмотр остался обязательным, могут получить штраф за отсутствие диагностической карты в размере 2 тысяч рублей.
С началом нового месяца банки будут оценивать сомнительность проводимых клиентами операций, соотносить с категорией риска, и при высоких рисках - вводить ограничения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:29
Путин подписал закон об индексации пенсий военным
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ОбществоРоссияВячеслав Володин
 
 
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