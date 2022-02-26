https://ria.ru/20220226/voennye-1775283977.html

Еще трое украинских военных сдались ополченцам ЛНР

Еще трое украинских военных сдались ополченцам ЛНР - РИА Новости, 26.02.2022

Еще трое украинских военных сдались ополченцам ЛНР

Еще трое украинских военных на линии соприкосновения в ЛНР сложили оружие и перешли на сторону Луганска, сообщил представитель Народной милиции Луганской... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T19:06

2022-02-26T19:06

2022-02-26T21:06

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ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Еще трое украинских военных на линии соприкосновения в ЛНР сложили оружие и перешли на сторону Луганска, сообщил представитель Народной милиции Луганской народной республики.Один из них — 23-летний Станислав Васильев из Одессы, который служил по контракту в 318-й бригаде Нацгвардии. Во время боя он получил ранения, потерял создание, очнулся уже в руках служащих Народной милиции. Васильева перевязали, он готовится к операции. Второй — Богдан Байбород, механик из Черников, третий 43-летний уроженец Мариуполя Дмитрий Смартин.В пресс-службе оборонного ведомства заявили, что все трое из 57-й бригады.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/sdavshiesya-1775172541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь