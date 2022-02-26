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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/voennye-1775283977.html
Еще трое украинских военных сдались ополченцам ЛНР
Еще трое украинских военных сдались ополченцам ЛНР - РИА Новости, 26.02.2022
Еще трое украинских военных сдались ополченцам ЛНР
Еще трое украинских военных на линии соприкосновения в ЛНР сложили оружие и перешли на сторону Луганска, сообщил представитель Народной милиции Луганской... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T19:06
2022-02-26T21:06
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
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ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Еще трое украинских военных на линии соприкосновения в ЛНР сложили оружие и перешли на сторону Луганска, сообщил представитель Народной милиции Луганской народной республики.Один из них — 23-летний Станислав Васильев из Одессы, который служил по контракту в 318-й бригаде Нацгвардии. Во время боя он получил ранения, потерял создание, очнулся уже в руках служащих Народной милиции. Васильева перевязали, он готовится к операции. Второй — Богдан Байбород, механик из Черников, третий 43-летний уроженец Мариуполя Дмитрий Смартин.В пресс-службе оборонного ведомства заявили, что все трое из 57-й бригады.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/sdavshiesya-1775172541.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь
19:06 26.02.2022 (обновлено: 21:06 26.02.2022)
 
Еще трое украинских военных сдались ополченцам ЛНР

Еще трое украинских военных сложили оружие и сдались ополченцам ЛНР

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкУкраинские пограничники, покинувшие места службы
Украинские пограничники, покинувшие места службы - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Украинские пограничники, покинувшие места службы
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ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Еще трое украинских военных на линии соприкосновения в ЛНР сложили оружие и перешли на сторону Луганска, сообщил представитель Народной милиции Луганской народной республики.
"В ходе боев в районе Трехизбенки еще трое украинских военных сложили оружие. Им оказана необходимая медицинская помощь, предоставлена возможность позвонить родным", — сообщил он журналистам.
Один из них — 23-летний Станислав Васильев из Одессы, который служил по контракту в 318-й бригаде Нацгвардии. Во время боя он получил ранения, потерял создание, очнулся уже в руках служащих Народной милиции. Васильева перевязали, он готовится к операции. Второй — Богдан Байбород, механик из Черников, третий 43-летний уроженец Мариуполя Дмитрий Смартин.
В пресс-службе оборонного ведомства заявили, что все трое из 57-й бригады.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
25 февраля, 21:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин сообщил о росте числа украинских силовиков, сложивших оружие
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 18:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганске гарантировали гуманное отношение к сложившим оружие солдатам ВСУ
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМариуполь
 
 
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