19:06 26.02.2022 (обновлено: 21:06 26.02.2022)
Еще трое украинских военных сдались ополченцам ЛНР
Еще трое украинских военных сложили оружие и сдались ополченцам ЛНР
Украинские пограничники, покинувшие места службы
ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Еще трое украинских военных на линии соприкосновения в ЛНР сложили оружие и перешли на сторону Луганска, сообщил представитель Народной милиции Луганской народной республики.
"В ходе боев в районе Трехизбенки еще трое украинских военных сложили оружие. Им оказана необходимая медицинская помощь, предоставлена возможность позвонить родным", — сообщил он журналистам.
Один из них — 23-летний Станислав Васильев из Одессы, который служил по контракту в 318-й бригаде Нацгвардии. Во время боя он получил ранения, потерял создание, очнулся уже в руках служащих Народной милиции. Васильева перевязали, он готовится к операции. Второй — Богдан Байбород, механик из Черников, третий 43-летний уроженец Мариуполя Дмитрий Смартин.
В пресс-службе оборонного ведомства заявили, что все трое из 57-й бригады.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Наталья Макарова