Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/vodoprovod-1775264928.html
Снабжающий Донецк водопровод поврежден при обстрелах
Снабжающий Донецк водопровод поврежден при обстрелах - РИА Новости, 26.02.2022
Снабжающий Донецк водопровод поврежден при обстрелах
Водопровод, снабжающий Донецк, поврежден в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:56
2022-02-26T16:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (донецкая область)
вооруженный конфликт на востоке украины
россия
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104664/27/1046642777_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a4cdaa0ed76f47dbf282629021d9d.jpg
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Водопровод, снабжающий Донецк, поврежден в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.Ранее сообщалось, что в Донецке временно приостановлена подача горячей воды с 14.00 до особого распоряжения. "В результате обстрелов украинскими боевиками поврежден водопровод, снабжающий город Донецк", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/voda-1774075611.html
донецк (донецкая область)
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104664/27/1046642777_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23fd2a155234d285845cc95615ca7ea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (донецкая область), вооруженный конфликт на востоке украины, россия, луганская народная республика
15:56 26.02.2022 (обновлено: 16:13 26.02.2022)
 
Снабжающий Донецк водопровод поврежден при обстрелах

Водопровод, снабжающий Донецк, поврежден из-за обстрелов со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Филатов / Перейти в фотобанкВид на город Донецк из квартиры, пострадавшей в результате обстрела города
Вид на город Донецк из квартиры, пострадавшей в результате обстрела города - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Филатов
Перейти в фотобанк
Вид на город Донецк из квартиры, пострадавшей в результате обстрела города
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Водопровод, снабжающий Донецк, поврежден в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
Ранее сообщалось, что в Донецке временно приостановлена подача горячей воды с 14.00 до особого распоряжения.
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 14:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин назвал оставление жителей Донбасса без питьевой воды геноцидом
"В результате обстрелов украинскими боевиками поврежден водопровод, снабжающий город Донецк", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (Донецкая область)Вооруженный конфликт на востоке УкраиныРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала