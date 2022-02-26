https://ria.ru/20220226/vodoprovod-1775264928.html

Снабжающий Донецк водопровод поврежден при обстрелах

Снабжающий Донецк водопровод поврежден при обстрелах - РИА Новости, 26.02.2022

Снабжающий Донецк водопровод поврежден при обстрелах

Водопровод, снабжающий Донецк, поврежден в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:56

2022-02-26T15:56

2022-02-26T16:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (донецкая область)

вооруженный конфликт на востоке украины

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Водопровод, снабжающий Донецк, поврежден в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.Ранее сообщалось, что в Донецке временно приостановлена подача горячей воды с 14.00 до особого распоряжения. "В результате обстрелов украинскими боевиками поврежден водопровод, снабжающий город Донецк", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/voda-1774075611.html

донецк (донецкая область)

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (донецкая область), вооруженный конфликт на востоке украины, россия, луганская народная республика