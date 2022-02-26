15:56 26.02.2022 (обновлено: 16:13 26.02.2022)
Снабжающий Донецк водопровод поврежден при обстрелах
Водопровод, снабжающий Донецк, поврежден из-за обстрелов со стороны украинских войск
© РИА Новости / Сергей Филатов / Перейти в фотобанкВид на город Донецк из квартиры, пострадавшей в результате обстрела города
Вид на город Донецк из квартиры, пострадавшей в результате обстрела города
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Водопровод, снабжающий Донецк, поврежден в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
Ранее сообщалось, что в Донецке временно приостановлена подача горячей воды с 14.00 до особого распоряжения.
"В результате обстрелов украинскими боевиками поврежден водопровод, снабжающий город Донецк", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Наталья Макарова