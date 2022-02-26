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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/voda-1775260915.html
В Донецке временно отключили горячую воду
В Донецке временно отключили горячую воду - РИА Новости, 26.02.2022
В Донецке временно отключили горячую воду
В Донецке временно приостановлена подача горячей воды с 14.00 до особого распоряжения, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:30
2022-02-26T15:48
обострение ситуации в днр и лнр
донецк (донецкая область)
в мире
вооруженный конфликт на востоке украины
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. В Донецке временно приостановлена подача горячей воды с 14.00 до особого распоряжения, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин."С целью подбора уровня воды в водозаборные узлы принято решение временно отключить горячее водоснабжение в г. Донецке с 14:00 26 февраля до особого распоряжения на всех котельных и ТП города", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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донецк (донецкая область), в мире, вооруженный конфликт на востоке украины
15:30 26.02.2022 (обновлено: 15:48 26.02.2022)
 
В Донецке временно отключили горячую воду

В Донецке временно отключили горячую воду для подбора уровня воды в водозаборные узлы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отключение воды
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. В Донецке временно приостановлена подача горячей воды с 14.00 до особого распоряжения, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
"С целью подбора уровня воды в водозаборные узлы принято решение временно отключить горячее водоснабжение в г. Донецке с 14:00 26 февраля до особого распоряжения на всех котельных и ТП города", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецк (Донецкая область)В миреВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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