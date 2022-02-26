https://ria.ru/20220226/voda-1775260915.html
В Донецке временно отключили горячую воду
В Донецке временно отключили горячую воду - РИА Новости, 26.02.2022
В Донецке временно отключили горячую воду
В Донецке временно приостановлена подача горячей воды с 14.00 до особого распоряжения, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:30
2022-02-26T15:30
2022-02-26T15:48
обострение ситуации в днр и лнр
донецк (донецкая область)
в мире
вооруженный конфликт на востоке украины
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. В Донецке временно приостановлена подача горячей воды с 14.00 до особого распоряжения, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин."С целью подбора уровня воды в водозаборные узлы принято решение временно отключить горячее водоснабжение в г. Донецке с 14:00 26 февраля до особого распоряжения на всех котельных и ТП города", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
донецк (донецкая область)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (донецкая область), в мире, вооруженный конфликт на востоке украины
15:30 26.02.2022 (обновлено: 15:48 26.02.2022)
В Донецке временно отключили горячую воду
В Донецке временно отключили горячую воду для подбора уровня воды в водозаборные узлы