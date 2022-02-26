Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/vizy-1775308610.html
МИД прокомментировал вопрос о получении россиянами виз в ЕС и США
МИД прокомментировал вопрос о получении россиянами виз в ЕС и США - РИА Новости, 27.02.2022
МИД прокомментировал вопрос о получении россиянами виз в ЕС и США
На данный момент информации о том, что из-за санкций россияне не смогут получать визы в Евросоюз и США, нет, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-26T22:51
2022-02-27T09:12
в мире
сша
канада
евросоюз
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763069475_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_41f789b4914f974c89b722e74b802b22.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На данный момент информации о том, что из-за санкций россияне не смогут получать визы в Евросоюз и США, нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."На данный момент таких данных у меня нет. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегченном визовом режиме. Он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали эти визы в облегченном порядке. Это они пересматривают", —- сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев live", отвечая на вопрос, действительно ли россияне больше не смогут получать визы в ЕС, США и Канаду."Говорить о том, что они в принципе закрывают нам получение и выдачу виз — я такого не слышала. Я видела отдельные заявления. Но это, как всегда, стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики", — добавила представитель МИД.
https://ria.ru/20220226/kontakty-1775307618.html
сша
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763069475_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_242dc55beae8dff340455a3b10d49e4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, евросоюз, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
22:51 26.02.2022 (обновлено: 09:12 27.02.2022)
 
МИД прокомментировал вопрос о получении россиянами виз в ЕС и США

Захарова: информации о запрете выдачи россиянам виз в Евросоюз и США из-за санкций нет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На данный момент информации о том, что из-за санкций россияне не смогут получать визы в Евросоюз и США, нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На данный момент таких данных у меня нет. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегченном визовом режиме. Он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали эти визы в облегченном порядке. Это они пересматривают", —- сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев live", отвечая на вопрос, действительно ли россияне больше не смогут получать визы в ЕС, США и Канаду.
"Говорить о том, что они в принципе закрывают нам получение и выдачу виз — я такого не слышала. Я видела отдельные заявления. Но это, как всегда, стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики", — добавила представитель МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 22:35
МИД заявил, что официально контакты с ЕС не разорваны
Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреСШАКанадаЕвросоюзМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала