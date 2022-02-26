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МИД прокомментировал вопрос о получении россиянами виз в ЕС и США

МИД прокомментировал вопрос о получении россиянами виз в ЕС и США - РИА Новости, 27.02.2022

МИД прокомментировал вопрос о получении россиянами виз в ЕС и США

На данный момент информации о том, что из-за санкций россияне не смогут получать визы в Евросоюз и США, нет, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-26T22:51

2022-02-26T22:51

2022-02-27T09:12

в мире

сша

канада

евросоюз

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На данный момент информации о том, что из-за санкций россияне не смогут получать визы в Евросоюз и США, нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."На данный момент таких данных у меня нет. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегченном визовом режиме. Он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали эти визы в облегченном порядке. Это они пересматривают", —- сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев live", отвечая на вопрос, действительно ли россияне больше не смогут получать визы в ЕС, США и Канаду."Говорить о том, что они в принципе закрывают нам получение и выдачу виз — я такого не слышала. Я видела отдельные заявления. Но это, как всегда, стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики", — добавила представитель МИД.

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Петр Попадюк

в мире, сша, канада, евросоюз, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия