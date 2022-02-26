22:51 26.02.2022 (обновлено: 09:12 27.02.2022)
МИД прокомментировал вопрос о получении россиянами виз в ЕС и США
Захарова: информации о запрете выдачи россиянам виз в Евросоюз и США из-за санкций нет
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На данный момент информации о том, что из-за санкций россияне не смогут получать визы в Евросоюз и США, нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На данный момент таких данных у меня нет. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегченном визовом режиме. Он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали эти визы в облегченном порядке. Это они пересматривают", —- сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев live", отвечая на вопрос, действительно ли россияне больше не смогут получать визы в ЕС, США и Канаду.
"Говорить о том, что они в принципе закрывают нам получение и выдачу виз — я такого не слышала. Я видела отдельные заявления. Но это, как всегда, стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики", — добавила представитель МИД.
Опубликовано: Петр Попадюк