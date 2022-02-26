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https://ria.ru/20220226/veto-1775197763.html
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 26.02.2022
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:46
2022-02-26T02:29
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались.Авторами проекта выступили США и Албания. В тексте отмечалось, что "СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к России прекратить наступление на Украину". В нем также выражалось "глубокое сожаление" в связи со сложившейся ситуацией.Авторы документа предлагали обязать Россию прекратить применение силы против Украины и воздержаться от угрозы применения силы против любого государства ООН.Совбез ООН, по замыслу инициаторов проекта, должен был обязать Россию немедленно, полностью и без предусловий вывести все свои войска с территории Украины в рамках ее международно-признанных границ.России также предлагалось отменить решения о признании Донецкой и Луганской народных республик. Согласно проекту, СБ ООН призвал бы стороны придерживаться минских соглашений и работать конструктивно в соответствующих международных механизмах, включая нормандский формат и трехстороннюю контактную группу.Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Как отметил глава государства, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.В Минобороны подчеркнули, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220226/finansirovanie-1775197213.html
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в мире, сша, россия, оон, совет безопасности оон, украина
01:46 26.02.2022 (обновлено: 02:29 26.02.2022)
 
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН по Украине

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН
Читать ria.ru в
ООН, 26 фев – РИА Новости. Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались.
Авторами проекта выступили США и Албания. В тексте отмечалось, что "СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к России прекратить наступление на Украину". В нем также выражалось "глубокое сожаление" в связи со сложившейся ситуацией.
Авторы документа предлагали обязать Россию прекратить применение силы против Украины и воздержаться от угрозы применения силы против любого государства ООН.
Совбез ООН, по замыслу инициаторов проекта, должен был обязать Россию немедленно, полностью и без предусловий вывести все свои войска с территории Украины в рамках ее международно-признанных границ.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
01:38
СМИ: Белый дом запросил 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис"
России также предлагалось отменить решения о признании Донецкой и Луганской народных республик. Согласно проекту, СБ ООН призвал бы стороны придерживаться минских соглашений и работать конструктивно в соответствующих международных механизмах, включая нормандский формат и трехстороннюю контактную группу.
Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Как отметил глава государства, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.
В Минобороны подчеркнули, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
01:25
Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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