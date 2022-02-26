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В Минфине заявили об экономической устойчивости России в условиях санкций
В Минфине заявили об экономической устойчивости России в условиях санкций - РИА Новости, 26.02.2022
В Минфине заявили об экономической устойчивости России в условиях санкций
Финансовая устойчивость в России сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам и низкому уровню госдолга, Минфин РФ продолжит придерживаться... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:02
2022-02-26T09:02
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Финансовая устойчивость в России сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам и низкому уровню госдолга, Минфин РФ продолжит придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики, говорится в сообщении министерства."Финансовая устойчивость сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга Российской Федерации. Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики," - сказано в сообщении.Международное рейтинговое агентство Moody's в субботу поместило рейтинг России на уровне "Baa3" в список на пересмотр с возможностью понижения, S&amp;P понизило рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
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Влада Копылова
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
09:02 26.02.2022
 
В Минфине заявили об экономической устойчивости России в условиях санкций

Минфин: устойчивость России сохраняется благодаря резервам и низкому уровню госдолга

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Финансовая устойчивость в России сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам и низкому уровню госдолга, Минфин РФ продолжит придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики, говорится в сообщении министерства.
"Финансовая устойчивость сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга Российской Федерации. Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики," - сказано в сообщении.
Международное рейтинговое агентство Moody's в субботу поместило рейтинг России на уровне "Baa3" в список на пересмотр с возможностью понижения, S&P понизило рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+".
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
05:31
Аналитик заявил, что поставки российской нефти не станут ограничивать
Опубликовано: Влада Копылова
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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