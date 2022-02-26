https://ria.ru/20220226/ustoychivost-1775215202.html

В Минфине заявили об экономической устойчивости России в условиях санкций

В Минфине заявили об экономической устойчивости России в условиях санкций - РИА Новости, 26.02.2022

В Минфине заявили об экономической устойчивости России в условиях санкций

Финансовая устойчивость в России сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам и низкому уровню госдолга, Минфин РФ продолжит придерживаться... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:02

2022-02-26T09:02

2022-02-26T09:02

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Финансовая устойчивость в России сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам и низкому уровню госдолга, Минфин РФ продолжит придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики, говорится в сообщении министерства."Финансовая устойчивость сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга Российской Федерации. Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики," - сказано в сообщении.Международное рейтинговое агентство Moody's в субботу поместило рейтинг России на уровне "Baa3" в список на пересмотр с возможностью понижения, S&P понизило рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

https://ria.ru/20220226/neft-1775206820.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)