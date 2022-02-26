https://ria.ru/20220226/ugrozy-1775271761.html
Посольству России в Лондоне поступили сотни звонков с угрозами
Посольству России в Лондоне поступили сотни звонков с угрозами - РИА Новости, 26.02.2022
Посольству России в Лондоне поступили сотни звонков с угрозами
Сотни звонков с угрозами в связи со спецоперацией на Украине поступают в посольство РФ в Лондоне, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:07
2022-02-26T17:07
2022-02-26T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
великобритания
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ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости. Сотни звонков с угрозами в связи со спецоперацией на Украине поступают в посольство РФ в Лондоне, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Звонков сотни. В полицию мы не обращались", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220226/ugrozy-1775265042.html
https://ria.ru/20220226/posolstvo-1775268605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, великобритания, лондон
Посольству России в Лондоне поступили сотни звонков с угрозами
Посольство России в Лондоне заявило о сотне звонках с угрозами