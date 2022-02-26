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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/ugrozy-1775271761.html
Посольству России в Лондоне поступили сотни звонков с угрозами
Посольству России в Лондоне поступили сотни звонков с угрозами - РИА Новости, 26.02.2022
Посольству России в Лондоне поступили сотни звонков с угрозами
Сотни звонков с угрозами в связи со спецоперацией на Украине поступают в посольство РФ в Лондоне, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:07
2022-02-26T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
великобритания
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ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости. Сотни звонков с угрозами в связи со спецоперацией на Украине поступают в посольство РФ в Лондоне, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Звонков сотни. В полицию мы не обращались", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220226/ugrozy-1775265042.html
https://ria.ru/20220226/posolstvo-1775268605.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, великобритания, лондон
17:07 26.02.2022
 
Посольству России в Лондоне поступили сотни звонков с угрозами

Посольство России в Лондоне заявило о сотне звонках с угрозами

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Depositphotos / samot
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости. Сотни звонков с угрозами в связи со спецоперацией на Украине поступают в посольство РФ в Лондоне, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Звонков сотни. В полицию мы не обращались", - сказал собеседник агентства.
Часовая башня в Берне - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
15:56
Сотрудникам посольства России в Берне поступили угрозы
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
16:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства России
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВеликобританияЛондон
 
 
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