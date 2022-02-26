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Сотрудникам посольства России в Берне поступили угрозы

Сотрудникам посольства России в Берне поступили угрозы - РИА Новости, 26.02.2022

Сотрудникам посольства России в Берне поступили угрозы

Власти Швейцарии усилили охрану посольства России в Берне из-за угроз, поступивших в адрес сотрудников диппредставительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:56

2022-02-26T15:56

2022-02-26T16:07

россия

швейцария

берн (город)

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ЦЮРИХ, 26 фев - РИА Новости. Власти Швейцарии усилили охрану посольства России в Берне из-за угроз, поступивших в адрес сотрудников диппредставительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Владимир Хохлов."В связи с поступающими угрозами в адрес сотрудников посольство России обратилось к компетентным швейцарским органам с просьбой обеспечить соответствующие меры безопасности. Швейцарские власти оперативно отреагировали на наш запрос, охрана диппредставительства была усилена", - заявил Хохлов.Ранее школу при посольстве России в Варшаве облили красной краской.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Станислав Ванд

россия, швейцария, берн (город), в мире, владимир путин, варшава, киев