https://ria.ru/20220226/ugrozy-1775200775.html

В Венесуэле заявили, что попыток НАТО угрожать России допускать нельзя

В Венесуэле заявили, что попыток НАТО угрожать России допускать нельзя - РИА Новости, 26.02.2022

В Венесуэле заявили, что попыток НАТО угрожать России допускать нельзя

Североатлантический альянс является анахроничным военным блоком, который не выполнил задачи обеспечения спокойствия в мире - допускать его попытки угрожать... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:46

2022-02-26T02:46

2022-02-26T02:46

россия

в мире

венесуэла

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КАРАКАС, 26 фев - РИА Новости. Североатлантический альянс является анахроничным военным блоком, который не выполнил задачи обеспечения спокойствия в мире - допускать его попытки угрожать Российской Федерации нельзя, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликс Пласенсия.Глава венесуэльской дипломатии осудил настойчивость Североатлантического альянса в противопоставлении себя России, поскольку преследование и окружение РФ в духе холодной войны в конечном итоге угрожает спокойствию и миру во всем регионе."Мы поддерживаем российское правительство и русский народ в их праве на защиту своего мира и спокойствия, праве русского народа и российского правительства гарантировать безопасность населения и своего региона", - добавил Пласенсия.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/ottava-1775200426.html

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венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, венесуэла