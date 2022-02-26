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В Венесуэле заявили, что попыток НАТО угрожать России допускать нельзя
В Венесуэле заявили, что попыток НАТО угрожать России допускать нельзя - РИА Новости, 26.02.2022
В Венесуэле заявили, что попыток НАТО угрожать России допускать нельзя
Североатлантический альянс является анахроничным военным блоком, который не выполнил задачи обеспечения спокойствия в мире - допускать его попытки угрожать... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:46
2022-02-26T02:46
россия
в мире
венесуэла
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КАРАКАС, 26 фев - РИА Новости. Североатлантический альянс является анахроничным военным блоком, который не выполнил задачи обеспечения спокойствия в мире - допускать его попытки угрожать Российской Федерации нельзя, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликс Пласенсия.Глава венесуэльской дипломатии осудил настойчивость Североатлантического альянса в противопоставлении себя России, поскольку преследование и окружение РФ в духе холодной войны в конечном итоге угрожает спокойствию и миру во всем регионе."Мы поддерживаем российское правительство и русский народ в их праве на защиту своего мира и спокойствия, праве русского народа и российского правительства гарантировать безопасность населения и своего региона", - добавил Пласенсия.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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россия, в мире, венесуэла
02:46 26.02.2022
 
В Венесуэле заявили, что попыток НАТО угрожать России допускать нельзя

Глава МИД Венесуэлы Пласенсия заявил, что попыток НАТО угрожать России допускать нельзя

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия
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КАРАКАС, 26 фев - РИА Новости. Североатлантический альянс является анахроничным военным блоком, который не выполнил задачи обеспечения спокойствия в мире - допускать его попытки угрожать Российской Федерации нельзя, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликс Пласенсия.
"Чего нельзя допустить, так это постоянных попыток НАТО угрожать Российской Федерации. Деятельность анахроничного института НАТО, который не выполнил никакой своей фундаментальной роли, который не служит спокойствию международного сообщества, а скорее кажется угрожающей организацией, призванной ограничивать права, в данном случае, русского народа и Российской Федерации, и пытается продвигаться дальше на восток к границам России, несомненно, представляет угрозу, потому что это военный блок, блок с воинствующей активностью и философией военной угрозы", - сказал министр.
Глава венесуэльской дипломатии осудил настойчивость Североатлантического альянса в противопоставлении себя России, поскольку преследование и окружение РФ в духе холодной войны в конечном итоге угрожает спокойствию и миру во всем регионе.
"Мы поддерживаем российское правительство и русский народ в их праве на защиту своего мира и спокойствия, праве русского народа и российского правительства гарантировать безопасность населения и своего региона", - добавил Пласенсия.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
02:35
Посол в Оттаве назвал решение Канады о санкциях против Путина неприемлемым
Опубликовано: Максим Горбачев
 
РоссияВ миреВенесуэла
 
 
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