https://ria.ru/20220226/turtsiya-1775275773.html

Российское посольство не получало уведомлений Турции по закрытию проливов

Российское посольство не получало уведомлений Турции по закрытию проливов - РИА Новости, 26.02.2022

Российское посольство не получало уведомлений Турции по закрытию проливов

Посольство России в Турции не получало уведомлений по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:40

2022-02-26T17:40

2022-02-26T17:40

в мире

владимир зеленский

мевлют чавушоглу

василий бондар

россия

дарданеллы

киев

турция

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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Посольство России в Турции не получало уведомлений по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей.Владимир Зеленский опубликовал в субботу заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет, подтверждения турецкой стороны на данный момент нет. Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу."Никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей посольство не получало", - сказали РИА Новости в дипломатическом представительстве.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

https://ria.ru/20220225/prolivy-1774957262.html

https://ria.ru/20220224/dardanelly-1774676263.html

россия

дарданеллы

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, мевлют чавушоглу, василий бондар, россия, дарданеллы, киев, турция