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Российское посольство не получало уведомлений Турции по закрытию проливов
Российское посольство не получало уведомлений Турции по закрытию проливов - РИА Новости, 26.02.2022
Российское посольство не получало уведомлений Турции по закрытию проливов
Посольство России в Турции не получало уведомлений по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:40
2022-02-26T17:40
в мире
владимир зеленский
мевлют чавушоглу
василий бондар
россия
дарданеллы
киев
турция
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Посольство России в Турции не получало уведомлений по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей.Владимир Зеленский опубликовал в субботу заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет, подтверждения турецкой стороны на данный момент нет. Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу."Никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей посольство не получало", - сказали РИА Новости в дипломатическом представительстве.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
https://ria.ru/20220225/prolivy-1774957262.html
https://ria.ru/20220224/dardanelly-1774676263.html
россия
дарданеллы
киев
турция
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, мевлют чавушоглу, василий бондар, россия, дарданеллы, киев, турция
17:40 26.02.2022
 
Российское посольство не получало уведомлений Турции по закрытию проливов

Российское посольство не получало уведомлений Турции по закрытию проливов для кораблей

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула
Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Посольство России в Турции не получало уведомлений по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей.
Владимир Зеленский опубликовал в субботу заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет, подтверждения турецкой стороны на данный момент нет. Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 09:29
Турецкое СМИ назвало условие закрытия проливов для российских кораблей
"Никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей посольство не получало", - сказали РИА Новости в дипломатическом представительстве.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Пролив Дарданеллы, Турция - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 10:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина потребовала от Турции закрыть Дарданеллы
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ЗеленскийМевлют ЧавушоглуВасилий БондарРоссияДарданеллыКиевТурция
 
 
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