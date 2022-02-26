Российское посольство не получало уведомлений Турции по закрытию проливов
Российское посольство не получало уведомлений Турции по закрытию проливов для кораблей
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула
Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула. Архивное фото
АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Посольство России в Турции не получало уведомлений по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей.
Владимир Зеленский опубликовал в субботу заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет, подтверждения турецкой стороны на данный момент нет. Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.
"Никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей посольство не получало", - сказали РИА Новости в дипломатическом представительстве.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Опубликовано: Дарья Буймова