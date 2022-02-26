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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/tochka-u-1775238536.html
ВСУ выпустили четыре ракеты "Точка-У" по ДНР, заявили в республике
ВСУ выпустили четыре ракеты "Точка-У" по ДНР, заявили в республике - РИА Новости, 26.02.2022
ВСУ выпустили четыре ракеты "Точка-У" по ДНР, заявили в республике
Украинские войска за сутки выпустили четыре управляемых ракеты "Точка-У" по территории ДНР, все ракеты сбиты ПВО, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:33
2022-02-26T12:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили четыре управляемых ракеты "Точка-У" по территории ДНР, все ракеты сбиты ПВО, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За сутки по территории ДНР выпущены уже четыре ракеты "Точка-У", целью двух из которых была действующая нефтебаза, неоднократно атакованная ВФУ", - говорится в сообщении представительства.Как отмечается, все ракеты были сбиты ПВО.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
Влада Копылова
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:33 26.02.2022
 
ВСУ выпустили четыре ракеты "Точка-У" по ДНР, заявили в республике

ДНР: ВСУ выпустили четыре ракеты "Точка-У" по территории республики за сутки

© Фото : ДНР ОнлайнРакеты ТРК "Точка-У", упавшии на территории ДНР
Ракеты ТРК Точка-У, упавшии на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Ракеты ТРК "Точка-У", упавшии на территории ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили четыре управляемых ракеты "Точка-У" по территории ДНР, все ракеты сбиты ПВО, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За сутки по территории ДНР выпущены уже четыре ракеты "Точка-У", целью двух из которых была действующая нефтебаза, неоднократно атакованная ВФУ", - говорится в сообщении представительства.
Как отмечается, все ракеты были сбиты ПВО.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
03:02
Постпред Украины при ООН заявил, что Киев готов к переговорам с Россией
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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