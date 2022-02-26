https://ria.ru/20220226/tekhnika-1775284243.html

Минобороны призвало украинцев требовать от властей отвода техники от домов

Минобороны призвало украинцев требовать от властей отвода техники от домов - РИА Новости, 26.02.2022

Минобороны призвало украинцев требовать от властей отвода техники от домов

Министерство обороны РФ обращается к жителям Украины с призывом требовать от киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:54

2022-02-26T18:54

2022-02-26T18:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Министерство обороны РФ обращается к жителям Украины с призывом требовать от киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Обращаемся к жителям Украины, - требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов", - заявил он.Конашенков подчеркивает, что российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносятУтром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)