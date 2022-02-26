Минобороны призвало украинцев требовать от властей отвода техники от домов
Минобороны призвало украинцев требовать от властей отвода тяжелой техники от жилых домов
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Министерство обороны РФ обращается к жителям Украины с призывом требовать от киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Обращаемся к жителям Украины, - требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов", - заявил он.
Конашенков подчеркивает, что российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк