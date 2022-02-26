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Посольство во Франции подтвердило задержание российского судна в Ла-Манше
Посольство во Франции подтвердило задержание российского судна в Ла-Манше - РИА Новости, 26.02.2022
Посольство во Франции подтвердило задержание российского судна в Ла-Манше
Посольство РФ во Франции подтвердило, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:31
2022-02-26T13:36
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Посольство РФ во Франции подтвердило, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Ранее СМИ сообщили о задержании российского судна в проливе Ла-Манш."В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, в котором он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш", - рассказали в посольстве.Там отметили, что консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу."О результатах будет сообщено дополнительно", - добавили в дипмиссии.
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Станислав Ванд
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ла-манш, франция, россия, в мире
13:31 26.02.2022 (обновлено: 13:36 26.02.2022)
 
Посольство во Франции подтвердило задержание российского судна в Ла-Манше

Посольство во Франции подтвердило задержание российского сухогруза в проливе Ла-Манш

© Flickr / vincent desjardinsВид на пролив Ла-Манш
Вид на пролив Ла-Манш - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Flickr / vincent desjardins
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Посольство РФ во Франции подтвердило, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее СМИ сообщили о задержании российского судна в проливе Ла-Манш.
"В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, в котором он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш", - рассказали в посольстве.
Там отметили, что консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу.
"О результатах будет сообщено дополнительно", - добавили в дипмиссии.
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия передала Франции доказательства преступлений Киева в Донбассе
Опубликовано: Станислав Ванд
 
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