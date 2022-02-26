https://ria.ru/20220226/sukhogruz-1775246189.html

Посольство во Франции подтвердило задержание российского судна в Ла-Манше

Посольство во Франции подтвердило задержание российского судна в Ла-Манше - РИА Новости, 26.02.2022

Посольство во Франции подтвердило задержание российского судна в Ла-Манше

Посольство РФ во Франции подтвердило, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:31

2022-02-26T13:31

2022-02-26T13:36

ла-манш

франция

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104501/45/1045014501_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cf2275a2c6e6d7a92aa5b1b0d4ff78f9.jpg

ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Посольство РФ во Франции подтвердило, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Ранее СМИ сообщили о задержании российского судна в проливе Ла-Манш."В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, в котором он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш", - рассказали в посольстве.Там отметили, что консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу."О результатах будет сообщено дополнительно", - добавили в дипмиссии.

https://ria.ru/20220225/donbass-1775089582.html

ла-манш

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

ла-манш, франция, россия, в мире