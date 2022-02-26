https://ria.ru/20220226/sudno-1775265973.html
Российское судно, задержанное в Ла-Манше, не принадлежит "ПСБ Лизинг"
Российское судно, задержанное в Ла-Манше, не принадлежит "ПСБ Лизинг" - РИА Новости, 26.02.2022
Российское судно, задержанное в Ла-Манше, не принадлежит "ПСБ Лизинг"
Российское торговое судно, перехваченное французскими властями в Ла-Манше, не принадлежит попавшему под санкции "ПСБ Лизинг", оно было выкуплено до санкций,... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:03
2022-02-26T16:03
2022-02-26T16:06
в мире
санкции в отношении россии
сша
россия
ла-манш
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российское торговое судно, перехваченное французскими властями в Ла-Манше, не принадлежит попавшему под санкции "ПСБ Лизинг", оно было выкуплено до санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Промсвязьбанка.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз Baltic leader задержан утром в субботу в проливе Ла-Манш. На борту судна находится экипаж в составе 19 человек. Французские власти интересовала документация задержанного в проливе Ла-Манша судна РФ, которое оказалось собственностью компании PSB Leasing, якобы находящейся под санкциями США, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольстве России в Париже."Эта информация не соответствует действительности. Российское торговое судно, перехваченное французскими властями в проливе Ла-Манш в ночь на 26 февраля, не принадлежит "ПСБ Лизинг". Судно было выкуплено собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга", - заявили в пресс-службе ПСБ.
https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775259792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, сша, россия, ла-манш
16:03 26.02.2022 (обновлено: 16:06 26.02.2022)
Российское судно, задержанное в Ла-Манше, не принадлежит "ПСБ Лизинг"
Судно, задержанное в Ла-Манше, не принадлежит попавшему под санкции "ПСБ Лизинг"