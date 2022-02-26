https://ria.ru/20220226/sudno-1775265973.html

Российское судно, задержанное в Ла-Манше, не принадлежит "ПСБ Лизинг"

Российское судно, задержанное в Ла-Манше, не принадлежит "ПСБ Лизинг" - РИА Новости, 26.02.2022

Российское судно, задержанное в Ла-Манше, не принадлежит "ПСБ Лизинг"

Российское торговое судно, перехваченное французскими властями в Ла-Манше, не принадлежит попавшему под санкции "ПСБ Лизинг", оно было выкуплено до санкций,... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T16:03

2022-02-26T16:03

2022-02-26T16:06

в мире

санкции в отношении россии

сша

россия

ла-манш

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российское торговое судно, перехваченное французскими властями в Ла-Манше, не принадлежит попавшему под санкции "ПСБ Лизинг", оно было выкуплено до санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Промсвязьбанка.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз Baltic leader задержан утром в субботу в проливе Ла-Манш. На борту судна находится экипаж в составе 19 человек. Французские власти интересовала документация задержанного в проливе Ла-Манша судна РФ, которое оказалось собственностью компании PSB Leasing, якобы находящейся под санкциями США, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольстве России в Париже."Эта информация не соответствует действительности. Российское торговое судно, перехваченное французскими властями в проливе Ла-Манш в ночь на 26 февраля, не принадлежит "ПСБ Лизинг". Судно было выкуплено собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга", - заявили в пресс-службе ПСБ.

https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775259792.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, сша, россия, ла-манш