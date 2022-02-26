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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/sravnenie-1775262216.html
Глава парламента Крыма сравнил Зеленского с Гитлером
Глава парламента Крыма сравнил Зеленского с Гитлером - РИА Новости, 26.02.2022
Глава парламента Крыма сравнил Зеленского с Гитлером
Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, назвав их политическими авантюристами, осмелившимися бросить... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:40
2022-02-26T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
владимир константинов
адольф гитлер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, назвав их политическими авантюристами, осмелившимися бросить вызов России."Фигура Гитлера была все эти годы необычайно популярна среди украинских нациков, козырявших свастиками, "волчьими крюками" и прочими звериными метками. Теперь у них есть свой маленький фюрер в своем маленьком бункере. Воистину, история, случившаяся когда-то как трагедия, повторяется в виде фарса. К сожалению, трагифарса, поскольку в продолжающемся конфликте гибнут люди, наши соотечественники", - сказал журналистам Константинов.Константинов подчеркнул, что Зеленскому приходится прятаться в бункере, как в свое время Гитлеру."При упоминании слова "бункер" нельзя удержаться от ассоциаций. Именно в подобном сооружении доживал последние дни другой политический авантюрист, осмелившийся бросить вызов России", - подчеркнул глава парламента.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Путин в понедельник после заседания Совбеза в обращении к гражданам РФ отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир путин, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир константинов, адольф гитлер
15:40 26.02.2022 (обновлено: 15:42 26.02.2022)
 
Глава парламента Крыма сравнил Зеленского с Гитлером

Глава парламента Крыма Константинов назвал Зеленского и Гитлера политическими авантюристами

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, назвав их политическими авантюристами, осмелившимися бросить вызов России.
"Фигура Гитлера была все эти годы необычайно популярна среди украинских нациков, козырявших свастиками, "волчьими крюками" и прочими звериными метками. Теперь у них есть свой маленький фюрер в своем маленьком бункере. Воистину, история, случившаяся когда-то как трагедия, повторяется в виде фарса. К сожалению, трагифарса, поскольку в продолжающемся конфликте гибнут люди, наши соотечественники", - сказал журналистам Константинов.
Константинов подчеркнул, что Зеленскому приходится прятаться в бункере, как в свое время Гитлеру.
"При упоминании слова "бункер" нельзя удержаться от ассоциаций. Именно в подобном сооружении доживал последние дни другой политический авантюрист, осмелившийся бросить вызов России", - подчеркнул глава парламента.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Путин в понедельник после заседания Совбеза в обращении к гражданам РФ отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновАдольф Гитлер
 
 
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