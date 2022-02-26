https://ria.ru/20220226/sravnenie-1775262216.html

Глава парламента Крыма сравнил Зеленского с Гитлером

Глава парламента Крыма сравнил Зеленского с Гитлером - РИА Новости, 26.02.2022

Глава парламента Крыма сравнил Зеленского с Гитлером

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, назвав их политическими авантюристами, осмелившимися бросить... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:40

2022-02-26T15:40

2022-02-26T15:42

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

владимир зеленский

владимир константинов

адольф гитлер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774246414_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_fd64610c4d9778e88a3703531b456ff0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, назвав их политическими авантюристами, осмелившимися бросить вызов России."Фигура Гитлера была все эти годы необычайно популярна среди украинских нациков, козырявших свастиками, "волчьими крюками" и прочими звериными метками. Теперь у них есть свой маленький фюрер в своем маленьком бункере. Воистину, история, случившаяся когда-то как трагедия, повторяется в виде фарса. К сожалению, трагифарса, поскольку в продолжающемся конфликте гибнут люди, наши соотечественники", - сказал журналистам Константинов.Константинов подчеркнул, что Зеленскому приходится прятаться в бункере, как в свое время Гитлеру."При упоминании слова "бункер" нельзя удержаться от ассоциаций. Именно в подобном сооружении доживал последние дни другой политический авантюрист, осмелившийся бросить вызов России", - подчеркнул глава парламента.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Путин в понедельник после заседания Совбеза в обращении к гражданам РФ отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772083083.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир константинов, адольф гитлер