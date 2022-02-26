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Путин и Алиев провели телефонный разговор

Путин и Алиев провели телефонный разговор - РИА Новости, 26.02.2022

Путин и Алиев провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T23:07

2022-02-26T23:07

2022-02-26T23:12

россия

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."В продолжение состоявшихся 22 февраля в Москве российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне - президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в телефонном разговоре обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Обсуждено также развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, москва, ситуация в днр и лнр, украина