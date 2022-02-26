https://ria.ru/20220226/snayardami-1775290674.html

ВС Украины обстреляли Донецк запрещенными снарядами, заявили в ДНР

ВС Украины обстреляли Донецк запрещенными снарядами, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

ВС Украины обстреляли Донецк запрещенными снарядами, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T19:48

2022-02-26T19:48

2022-02-26T20:06

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее корреспондент РИА Новости информировал, что в Донецке вновь слышна мощная артиллерийская канонада. Раскаты начались в 19.07 мск."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Невельское - г. Донецк: выпущено 24 снаряда калибром 152 мм", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр