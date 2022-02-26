19:48 26.02.2022 (обновлено: 20:06 26.02.2022)
ВС Украины обстреляли Донецк запрещенными снарядами, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВС Украины обстреляли Донецк запрещенными снарядами
Украинские военные
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее корреспондент РИА Новости информировал, что в Донецке вновь слышна мощная артиллерийская канонада. Раскаты начались в 19.07 мск.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Невельское - г. Донецк: выпущено 24 снаряда калибром 152 мм", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Петр Попадюк