https://ria.ru/20220226/snaryad-1775300402.html

Снаряд попал в жилой дом в Донецке

Снаряд попал в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 26.02.2022

Снаряд попал в жилой дом в Донецке

Снаряд попал в жилой дом рядом с центром Донецка, информация о пострадавших уточняется, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T21:26

2022-02-26T21:26

2022-02-26T21:33

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Снаряд попал в жилой дом рядом с центром Донецка, информация о пострадавших уточняется, передаёт корреспондент РИА Новости.Как отмечает корреспондент, снаряд гаубицы попал во второй этаж жилого дома по улице Миронова, 5 рядом с центром Донецка, информация о пострадавших уточняется.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/spetsoperatsii-1775298586.html

https://ria.ru/20220226/vzryv-1775301087.html

украина

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, днр, украина