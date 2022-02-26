21:26 26.02.2022 (обновлено: 21:33 26.02.2022)
Снаряд попал в жилой дом в Донецке
В жилой дом рядом с центром Донецка попал снаряд
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНабережная Нижнекальмиусского водохранилища в Донецке
Набережная Нижнекальмиусского водохранилища в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Снаряд попал в жилой дом рядом с центром Донецка, информация о пострадавших уточняется, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как отмечает корреспондент, снаряд гаубицы попал во второй этаж жилого дома по улице Миронова, 5 рядом с центром Донецка, информация о пострадавших уточняется.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Игорь Тоноян