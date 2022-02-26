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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/snaryad-1775300402.html
Снаряд попал в жилой дом в Донецке
Снаряд попал в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 26.02.2022
Снаряд попал в жилой дом в Донецке
Снаряд попал в жилой дом рядом с центром Донецка, информация о пострадавших уточняется, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T21:26
2022-02-26T21:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Снаряд попал в жилой дом рядом с центром Донецка, информация о пострадавших уточняется, передаёт корреспондент РИА Новости.Как отмечает корреспондент, снаряд гаубицы попал во второй этаж жилого дома по улице Миронова, 5 рядом с центром Донецка, информация о пострадавших уточняется.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/spetsoperatsii-1775298586.html
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Игорь Тоноян
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353
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в мире, днр, украина
21:26 26.02.2022 (обновлено: 21:33 26.02.2022)
 
Снаряд попал в жилой дом в Донецке

В жилой дом рядом с центром Донецка попал снаряд

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНабережная Нижнекальмиусского водохранилища в Донецке
Набережная Нижнекальмиусского водохранилища в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Набережная Нижнекальмиусского водохранилища в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Снаряд попал в жилой дом рядом с центром Донецка, информация о пострадавших уточняется, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как отмечает корреспондент, снаряд гаубицы попал во второй этаж жилого дома по улице Миронова, 5 рядом с центром Донецка, информация о пострадавших уточняется.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 21:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Третий день операции: ЛНР и ДНР наступают, Киев отказался от переговоров
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Последствия обстрелов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 21:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В городе Ровеньки в ЛНР прогремел взрыв на нефтебазе
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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