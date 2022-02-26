11:43 26.02.2022 (обновлено: 12:34 26.02.2022)
РКН потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине
Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ удалить недостоверную информацию относительно российской военной операции по демилитаризации Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны. В случае неудаления упомянутой недостоверной информации, доступ к этим ресурсам будет ограничен", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уведомления направлены к изданиям "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона"* (признан иноагентом в РФ - ред.), "New Times", "Дождь"* (признан иноагентом в РФ - ред.), "Свободная Пресса", "Крым.Реалии"* (признаны иноагентом в РФ - ред.), "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат". Роскомнадзор также приступил к проведению административных расследований по факту распространения недостоверной общественно значимой информации перечисленными СМИ.
"Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
* Организация признана иноагентом в России
Опубликовано: Варвара Скокшина