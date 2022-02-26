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РКН потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине
РКН потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине - РИА Новости, 26.02.2022
РКН потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине
Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ удалить недостоверную информацию относительно российской военной операции по демилитаризации Украины, сообщается... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:43
2022-02-26T12:34
украина
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ удалить недостоверную информацию относительно российской военной операции по демилитаризации Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства."На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны. В случае неудаления упомянутой недостоверной информации, доступ к этим ресурсам будет ограничен", - говорится в сообщении.Уточняется, что уведомления направлены к изданиям "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона"* (признан иноагентом в РФ - ред.), "New Times", "Дождь"* (признан иноагентом в РФ - ред.), "Свободная Пресса", "Крым.Реалии"* (признаны иноагентом в РФ - ред.), "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат". Роскомнадзор также приступил к проведению административных расследований по факту распространения недостоверной общественно значимой информации перечисленными СМИ."Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.* Организация признана иноагентом в России
https://ria.ru/20220225/feyki-1775112154.html
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украина
россия
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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РИА Новости
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60
украина, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
11:43 26.02.2022 (обновлено: 12:34 26.02.2022)
 
РКН потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине

Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ удалить недостоверную информацию относительно российской военной операции по демилитаризации Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны. В случае неудаления упомянутой недостоверной информации, доступ к этим ресурсам будет ограничен", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уведомления направлены к изданиям "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона"* (признан иноагентом в РФ - ред.), "New Times", "Дождь"* (признан иноагентом в РФ - ред.), "Свободная Пресса", "Крым.Реалии"* (признаны иноагентом в РФ - ред.), "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат". Роскомнадзор также приступил к проведению административных расследований по факту распространения недостоверной общественно значимой информации перечисленными СМИ.
"Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией", - добавляется в сообщении.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 17:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генпрокуратура предупредила об ответственности за фейки об операции России
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
* Организация признана иноагентом в России
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские ВС поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
УкраинаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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