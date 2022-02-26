https://ria.ru/20220226/shkola-1775250053.html
Школу при посольстве России в Польше облили краской
Школу при посольстве России в Польше облили краской - РИА Новости, 26.02.2022
Школу при посольстве России в Польше облили краской
Школу при посольстве России в Варшаве облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:06
2022-02-26T14:06
2022-02-26T16:18
в мире
польша
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775267316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_783091735e03827075745265fed770af.jpg
ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Школу при посольстве России в Варшаве облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на фасаде и окнах школы, которая находится на улице Келецкой в центре польской столицы, видны как минимум пять пятен красной краски. Вандалы бросали емкости с краской как со стороны улицы Келецкой, так и со стороны улицы Раковецкой.На месте присутствуют полицейские, которые проводят необходимые мероприятия.В настоящее время обучение в школе ведется удаленно.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775237862.html
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775267316_214:0:1654:1080_1920x0_80_0_0_65b3487c7b1d5e0ebdf6f3e54f64d8ca.jpg
Кадры школы при российском посольстве в Варшаве, которую облили краской
Школу при российском посольстве в Варшаве облили краской. На месте работает полиция.
2022-02-26T14:06
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава
14:06 26.02.2022 (обновлено: 16:18 26.02.2022)
Школу при посольстве России в Польше облили краской
Школу при посольстве России в Варшаве облили краской
ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Школу при посольстве России в Варшаве облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время на фасаде и окнах школы, которая находится на улице Келецкой в центре польской столицы, видны как минимум пять пятен красной краски. Вандалы бросали емкости с краской как со стороны улицы Келецкой, так и со стороны улицы Раковецкой.
На месте присутствуют полицейские, которые проводят необходимые мероприятия.
В настоящее время обучение в школе ведется удаленно.
Опубликовано: Влада Копылова