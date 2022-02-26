Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/shkola-1775250053.html
Школу при посольстве России в Польше облили краской
Школу при посольстве России в Польше облили краской - РИА Новости, 26.02.2022
Школу при посольстве России в Польше облили краской
Школу при посольстве России в Варшаве облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:06
2022-02-26T16:18
в мире
польша
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775267316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_783091735e03827075745265fed770af.jpg
ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Школу при посольстве России в Варшаве облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на фасаде и окнах школы, которая находится на улице Келецкой в центре польской столицы, видны как минимум пять пятен красной краски. Вандалы бросали емкости с краской как со стороны улицы Келецкой, так и со стороны улицы Раковецкой.На месте присутствуют полицейские, которые проводят необходимые мероприятия.В настоящее время обучение в школе ведется удаленно.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775237862.html
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры школы при российском посольстве в Варшаве, которую облили краской
Школу при российском посольстве в Варшаве облили краской. На месте работает полиция.
2022-02-26T14:06
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775267316_214:0:1654:1080_1920x0_80_0_0_65b3487c7b1d5e0ebdf6f3e54f64d8ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, варшава
14:06 26.02.2022 (обновлено: 16:18 26.02.2022)
 
Школу при посольстве России в Польше облили краской

Школу при посольстве России в Варшаве облили краской

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Школу при посольстве России в Варшаве облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время на фасаде и окнах школы, которая находится на улице Келецкой в центре польской столицы, видны как минимум пять пятен красной краски. Вандалы бросали емкости с краской как со стороны улицы Келецкой, так и со стороны улицы Раковецкой.
На месте присутствуют полицейские, которые проводят необходимые мероприятия.
В настоящее время обучение в школе ведется удаленно.
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
12:27
В Польше приостановили обслуживание инвестиций из России
Опубликовано: Влада Копылова
 
В миреПольшаВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала