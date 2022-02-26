https://ria.ru/20220226/shkola-1775250053.html

Школу при посольстве России в Польше облили краской

Школу при посольстве России в Польше облили краской - РИА Новости, 26.02.2022

Школу при посольстве России в Польше облили краской

Школу при посольстве России в Варшаве облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:06

2022-02-26T14:06

2022-02-26T16:18

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ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Школу при посольстве России в Варшаве облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на фасаде и окнах школы, которая находится на улице Келецкой в центре польской столицы, видны как минимум пять пятен красной краски. Вандалы бросали емкости с краской как со стороны улицы Келецкой, так и со стороны улицы Раковецкой.На месте присутствуют полицейские, которые проводят необходимые мероприятия.В настоящее время обучение в школе ведется удаленно.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775237862.html

польша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры школы при российском посольстве в Варшаве, которую облили краской Школу при российском посольстве в Варшаве облили краской. На месте работает полиция. 2022-02-26T14:06 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, варшава