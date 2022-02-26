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Министерство обороны опровергло информацию о взломе своего сайта
Министерство обороны опровергло информацию о взломе своего сайта - РИА Новости, 26.02.2022
Министерство обороны опровергло информацию о взломе своего сайта
В Минобороны России опровергли информацию о взломе своего сайта. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:29
2022-02-26T00:36
безопасность
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Минобороны России опровергли информацию о взломе своего сайта.Отмечается, что никаких списков персональных данных военнослужащих и других сотрудников МО РФ на серверах сайта ведомства не хранится в принципе. Это попросту запрещено российским законодательством, о котором украинцам неизвестно."Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных "сотрудников", среди которых имеется, например, "ИП Масленкова Наталья Ивановна". К сведению украинских фейко(де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают "индивидуальных предпринимателей", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что все технические и программные средства интернет-портала Минобороны России функционируют с заданными параметрами в штатном режиме.
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безопасность, россия
00:29 26.02.2022 (обновлено: 00:36 26.02.2022)
 
Министерство обороны опровергло информацию о взломе своего сайта

Министерство обороны России опровергло информацию о взломе своего сайта

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Минобороны России опровергли информацию о взломе своего сайта.
"Распространяемая в соцсетях диванными борцами за перемогу Украины информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymоus сайта Минобороны России и "похищении" персональных данных сотрудников военного ведомства – примитивный до смеха фейк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никаких списков персональных данных военнослужащих и других сотрудников МО РФ на серверах сайта ведомства не хранится в принципе. Это попросту запрещено российским законодательством, о котором украинцам неизвестно.
"Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных "сотрудников", среди которых имеется, например, "ИП Масленкова Наталья Ивановна". К сведению украинских фейко(де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают "индивидуальных предпринимателей", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что все технические и программные средства интернет-портала Минобороны России функционируют с заданными параметрами в штатном режиме.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
00:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
БезопасностьРоссия
 
 
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