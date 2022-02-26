https://ria.ru/20220226/sayt-1775192310.html

Министерство обороны опровергло информацию о взломе своего сайта

Министерство обороны опровергло информацию о взломе своего сайта - РИА Новости, 26.02.2022

Министерство обороны опровергло информацию о взломе своего сайта

В Минобороны России опровергли информацию о взломе своего сайта. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:29

2022-02-26T00:29

2022-02-26T00:36

безопасность

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Минобороны России опровергли информацию о взломе своего сайта.Отмечается, что никаких списков персональных данных военнослужащих и других сотрудников МО РФ на серверах сайта ведомства не хранится в принципе. Это попросту запрещено российским законодательством, о котором украинцам неизвестно."Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных "сотрудников", среди которых имеется, например, "ИП Масленкова Наталья Ивановна". К сведению украинских фейко(де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают "индивидуальных предпринимателей", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что все технические и программные средства интернет-портала Минобороны России функционируют с заданными параметрами в штатном режиме.

https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775192138.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия