https://ria.ru/20220226/sayt-1775192310.html
Министерство обороны опровергло информацию о взломе своего сайта
Министерство обороны опровергло информацию о взломе своего сайта - РИА Новости, 26.02.2022
Министерство обороны опровергло информацию о взломе своего сайта
В Минобороны России опровергли информацию о взломе своего сайта. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:29
2022-02-26T00:29
2022-02-26T00:36
безопасность
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Минобороны России опровергли информацию о взломе своего сайта.Отмечается, что никаких списков персональных данных военнослужащих и других сотрудников МО РФ на серверах сайта ведомства не хранится в принципе. Это попросту запрещено российским законодательством, о котором украинцам неизвестно."Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных "сотрудников", среди которых имеется, например, "ИП Масленкова Наталья Ивановна". К сведению украинских фейко(де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают "индивидуальных предпринимателей", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что все технические и программные средства интернет-портала Минобороны России функционируют с заданными параметрами в штатном режиме.
https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775192138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия
00:29 26.02.2022 (обновлено: 00:36 26.02.2022)
Министерство обороны опровергло информацию о взломе своего сайта
Министерство обороны России опровергло информацию о взломе своего сайта
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Минобороны России опровергли информацию о взломе своего сайта.
"Распространяемая в соцсетях диванными борцами за перемогу Украины информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymоus сайта Минобороны России и "похищении" персональных данных сотрудников военного ведомства – примитивный до смеха фейк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никаких списков персональных данных военнослужащих и других сотрудников МО РФ на серверах сайта ведомства не хранится в принципе. Это попросту запрещено российским законодательством, о котором украинцам неизвестно.
"Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных "сотрудников", среди которых имеется, например, "ИП Масленкова Наталья Ивановна". К сведению украинских фейко(де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают "индивидуальных предпринимателей", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что все технические и программные средства интернет-портала Минобороны России функционируют с заданными параметрами в штатном режиме.