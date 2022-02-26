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https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775255077.html
Санкции против России должны быть точечными, заявили в Германии
Санкции против России должны быть точечными, заявили в Германии - РИА Новости, 26.02.2022
Санкции против России должны быть точечными, заявили в Германии
Возможное отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT негативно бы сказалось на гуманитарных темах и частных лицах, санкции должны... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:42
2022-02-26T14:54
в мире
экономика
россия
восточная европа
swift
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Возможное отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT негативно бы сказалось на гуманитарных темах и частных лицах, санкции должны носить точечный характер, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс.Восточный комитет объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве."Я бы сказал, чем более целенаправленны (санкции - ред), тем лучше... (Отключение от) SWIFT не введено не потому что... это сильно затрагивает немецкую экономику, а потому,что это такая "ковровая бомбардировка", которая затронет многих частных лиц и гуманитарные темы. Тяжело различить, по чему будет нанесен удар. Поэтому я сказал - точечные санкции всегда лучше", - сказал Хармс в прямом эфире радиостанции DLF .Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, сообщили ранее СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/swift-1775252677.html
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россия
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в мире, экономика, россия, восточная европа, swift, санкции в отношении россии
14:42 26.02.2022 (обновлено: 14:54 26.02.2022)
 
Санкции против России должны быть точечными, заявили в Германии

В Германии заявили, что отключение России от SWIFT плохо скажется на гуманитарных темах

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Возможное отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT негативно бы сказалось на гуманитарных темах и частных лицах, санкции должны носить точечный характер, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс.
Восточный комитет объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:25В мире
СМИ узнали о сроках принятия решения по отключению РФ от SWIFT
"Я бы сказал, чем более целенаправленны (санкции - ред), тем лучше... (Отключение от) SWIFT не введено не потому что... это сильно затрагивает немецкую экономику, а потому,что это такая "ковровая бомбардировка", которая затронет многих частных лиц и гуманитарные темы. Тяжело различить, по чему будет нанесен удар. Поэтому я сказал - точечные санкции всегда лучше", - сказал Хармс в прямом эфире радиостанции DLF .
Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, сообщили ранее СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:00
Не до SWIFT. Как российские банки работают под санкциями Запада
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреЭкономикаРоссияВосточная ЕвропаSWIFTСанкции в отношении России
 
 
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