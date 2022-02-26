https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775255077.html

Санкции против России должны быть точечными, заявили в Германии

Санкции против России должны быть точечными, заявили в Германии - РИА Новости, 26.02.2022

Санкции против России должны быть точечными, заявили в Германии

Возможное отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT негативно бы сказалось на гуманитарных темах и частных лицах, санкции должны... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:42

2022-02-26T14:42

2022-02-26T14:54

в мире

экономика

россия

восточная европа

swift

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Возможное отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT негативно бы сказалось на гуманитарных темах и частных лицах, санкции должны носить точечный характер, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс.Восточный комитет объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве."Я бы сказал, чем более целенаправленны (санкции - ред), тем лучше... (Отключение от) SWIFT не введено не потому что... это сильно затрагивает немецкую экономику, а потому,что это такая "ковровая бомбардировка", которая затронет многих частных лиц и гуманитарные темы. Тяжело различить, по чему будет нанесен удар. Поэтому я сказал - точечные санкции всегда лучше", - сказал Хармс в прямом эфире радиостанции DLF .Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, сообщили ранее СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/swift-1775252677.html

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775141226.html

россия

восточная европа

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика, россия, восточная европа, swift, санкции в отношении россии