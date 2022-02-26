https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775255077.html
Санкции против России должны быть точечными, заявили в Германии
Санкции против России должны быть точечными, заявили в Германии - РИА Новости, 26.02.2022
Санкции против России должны быть точечными, заявили в Германии
Возможное отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT негативно бы сказалось на гуманитарных темах и частных лицах, санкции должны... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:42
2022-02-26T14:42
2022-02-26T14:54
в мире
экономика
россия
восточная европа
swift
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Возможное отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT негативно бы сказалось на гуманитарных темах и частных лицах, санкции должны носить точечный характер, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс.Восточный комитет объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве."Я бы сказал, чем более целенаправленны (санкции - ред), тем лучше... (Отключение от) SWIFT не введено не потому что... это сильно затрагивает немецкую экономику, а потому,что это такая "ковровая бомбардировка", которая затронет многих частных лиц и гуманитарные темы. Тяжело различить, по чему будет нанесен удар. Поэтому я сказал - точечные санкции всегда лучше", - сказал Хармс в прямом эфире радиостанции DLF .Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, сообщили ранее СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/swift-1775252677.html
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775141226.html
россия
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d0f7a0fad6736142a18032ad12919e1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, россия, восточная европа, swift, санкции в отношении россии
14:42 26.02.2022 (обновлено: 14:54 26.02.2022)
Санкции против России должны быть точечными, заявили в Германии
В Германии заявили, что отключение России от SWIFT плохо скажется на гуманитарных темах