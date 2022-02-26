https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775239725.html

Клишас оценил возможность национализировать активы граждан США и ЕС

Клишас оценил возможность национализировать активы граждан США и ЕС - РИА Новости, 26.02.2022

Клишас оценил возможность национализировать активы граждан США и ЕС

Введение ответных мер в отношении активов лиц из ЕС и США правомерно и обоснованно, должен быть жесткий ответ, заявил РИА Новости в субботу глава... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:40

2022-02-26T12:40

2022-02-26T12:51

экономика

андрей клишас

дмитрий медведев

сша

москва

россия

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Введение ответных мер в отношении активов лиц из ЕС и США правомерно и обоснованно, должен быть жесткий ответ, заявил РИА Новости в субботу глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях, на фоне новых санкций против Москвы."Правомерно и обоснованно. На нарушение прав российских граждан должен быть дан жесткий ответ. Все юридические основания для этого есть", - сказал политик.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775234331.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, андрей клишас, дмитрий медведев, сша, москва, россия