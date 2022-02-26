https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775239725.html
Клишас оценил возможность национализировать активы граждан США и ЕС
Клишас оценил возможность национализировать активы граждан США и ЕС - РИА Новости, 26.02.2022
Клишас оценил возможность национализировать активы граждан США и ЕС
Введение ответных мер в отношении активов лиц из ЕС и США правомерно и обоснованно, должен быть жесткий ответ, заявил РИА Новости в субботу глава... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:40
2022-02-26T12:40
2022-02-26T12:51
экономика
андрей клишас
дмитрий медведев
сша
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россия
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Введение ответных мер в отношении активов лиц из ЕС и США правомерно и обоснованно, должен быть жесткий ответ, заявил РИА Новости в субботу глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях, на фоне новых санкций против Москвы."Правомерно и обоснованно. На нарушение прав российских граждан должен быть дан жесткий ответ. Все юридические основания для этого есть", - сказал политик.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775234331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, андрей клишас, дмитрий медведев, сша, москва, россия
12:40 26.02.2022 (обновлено: 12:51 26.02.2022)
Клишас оценил возможность национализировать активы граждан США и ЕС
Сенатор Клишас заявил, что основания для национализации активов граждан США и ЕС есть