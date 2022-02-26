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Клишас оценил возможность национализировать активы граждан США и ЕС
Клишас оценил возможность национализировать активы граждан США и ЕС - РИА Новости, 26.02.2022
Клишас оценил возможность национализировать активы граждан США и ЕС
Введение ответных мер в отношении активов лиц из ЕС и США правомерно и обоснованно, должен быть жесткий ответ, заявил РИА Новости в субботу глава... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:40
2022-02-26T12:51
экономика
андрей клишас
дмитрий медведев
сша
москва
россия
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Введение ответных мер в отношении активов лиц из ЕС и США правомерно и обоснованно, должен быть жесткий ответ, заявил РИА Новости в субботу глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях, на фоне новых санкций против Москвы."Правомерно и обоснованно. На нарушение прав российских граждан должен быть дан жесткий ответ. Все юридические основания для этого есть", - сказал политик.
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экономика, андрей клишас, дмитрий медведев, сша, москва, россия
12:40 26.02.2022 (обновлено: 12:51 26.02.2022)
 
Клишас оценил возможность национализировать активы граждан США и ЕС

Сенатор Клишас заявил, что основания для национализации активов граждан США и ЕС есть

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Введение ответных мер в отношении активов лиц из ЕС и США правомерно и обоснованно, должен быть жесткий ответ, заявил РИА Новости в субботу глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях, на фоне новых санкций против Москвы.
"Правомерно и обоснованно. На нарушение прав российских граждан должен быть дан жесткий ответ. Все юридические основания для этого есть", - сказал политик.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
11:59
Медведев пригрозил пересмотром отношений странам, которые ввели санкции
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаАндрей КлишасДмитрий МедведевСШАМоскваРоссия
 
 
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