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Медведев заявил, что ни он, ни члены его семьи не имеют иностранных счетов
Медведев заявил, что ни он, ни члены его семьи не имеют иностранных счетов - РИА Новости, 26.02.2022
Медведев заявил, что ни он, ни члены его семьи не имеют иностранных счетов
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с санкциями заявил, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют ни иностранных... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:08
2022-02-26T12:20
в мире
владимир колокольцев
михаил мишустин
владимир путин
россия
украина
донбасс
евросоюз
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с санкциями заявил, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом."Кстати, для справки. Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом", - написал Медведев на своей странице "Вконтакте".В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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в мире, владимир колокольцев, михаил мишустин, владимир путин, россия, украина, донбасс, евросоюз
12:08 26.02.2022 (обновлено: 12:20 26.02.2022)
 
Медведев заявил, что ни он, ни члены его семьи не имеют иностранных счетов

Замглавы СБ Медведев заявил, что не имеет иностранных счетов и имущества за рубежом

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с санкциями заявил, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом.
"Кстати, для справки. Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом", - написал Медведев на своей странице "Вконтакте".
В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
11:54
Медведев пообещал симметричный ответ на арест денег россиян за рубежом
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир КолокольцевМихаил МишустинВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЕвросоюз
 
 
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