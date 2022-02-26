12:08 26.02.2022 (обновлено: 12:20 26.02.2022)
Медведев заявил, что ни он, ни члены его семьи не имеют иностранных счетов
Замглавы СБ Медведев заявил, что не имеет иностранных счетов и имущества за рубежом
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с санкциями заявил, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом.
"Кстати, для справки. Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом", - написал Медведев на своей странице "Вконтакте".
В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Дарья Буймова