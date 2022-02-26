https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775233034.html

В Госдуме назвали санкции против руководства России условными

В Госдуме назвали санкции против руководства России условными - РИА Новости, 26.02.2022

В Госдуме назвали санкции против руководства России условными

Санкции против руководства РФ носят условный и коммерческий характер, Запад нашел бы любой предлог для введения рестрикций, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:45

2022-02-26T11:45

2022-02-26T11:45

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

владимир путин

лондон

россия

сша

евросоюз

нато

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции против руководства РФ носят условный и коммерческий характер, Запад нашел бы любой предлог для введения рестрикций, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Санкции против руководства - это очень условные санкции. На сегодняшний день все санкции выглядят как слабость со стороны США и альянса НАТО. Они были не в силах договориться с (Владимиром) Зеленским, они же его подталкивали к тому, чтобы минские соглашения (по Донбассу) не выполнялись, напичкивали оружием", - считает политик.Парламентарий заявил, что "санкции были и будут", и выразил уверенность, что Запад нашел бы любые причины для введения рестрикций в отношении России.Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, Лондон ранее ввел санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775216669.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775183649.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, владимир путин, лондон, россия, сша, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, политика