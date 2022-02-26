В Госдуме назвали санкции против руководства России условными
В Госдуме назвали санкции против руководства России носящими коммерческий характер
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции против руководства РФ носят условный и коммерческий характер, Запад нашел бы любой предлог для введения рестрикций, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Санкции против руководства - это очень условные санкции. На сегодняшний день все санкции выглядят как слабость со стороны США и альянса НАТО. Они были не в силах договориться с (Владимиром) Зеленским, они же его подталкивали к тому, чтобы минские соглашения (по Донбассу) не выполнялись, напичкивали оружием", - считает политик.
Парламентарий заявил, что "санкции были и будут", и выразил уверенность, что Запад нашел бы любые причины для введения рестрикций в отношении России.
"Вопрос санкций и вопрос мирного урегулирования - это разные вещи. Эти санкции носят коммерческий характер, на который "одевается" политическая одежка", - констатировал он.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, Лондон ранее ввел санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова