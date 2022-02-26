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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775233034.html
В Госдуме назвали санкции против руководства России условными
В Госдуме назвали санкции против руководства России условными - РИА Новости, 26.02.2022
В Госдуме назвали санкции против руководства России условными
Санкции против руководства РФ носят условный и коммерческий характер, Запад нашел бы любой предлог для введения рестрикций, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:45
2022-02-26T11:45
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
владимир путин
лондон
россия
сша
евросоюз
нато
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции против руководства РФ носят условный и коммерческий характер, Запад нашел бы любой предлог для введения рестрикций, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Санкции против руководства - это очень условные санкции. На сегодняшний день все санкции выглядят как слабость со стороны США и альянса НАТО. Они были не в силах договориться с (Владимиром) Зеленским, они же его подталкивали к тому, чтобы минские соглашения (по Донбассу) не выполнялись, напичкивали оружием", - считает политик.Парламентарий заявил, что "санкции были и будут", и выразил уверенность, что Запад нашел бы любые причины для введения рестрикций в отношении России.Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, Лондон ранее ввел санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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сергей лавров, владимир путин, лондон, россия, сша, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, политика
11:45 26.02.2022
 
В Госдуме назвали санкции против руководства России условными

В Госдуме назвали санкции против руководства России носящими коммерческий характер

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции против руководства РФ носят условный и коммерческий характер, Запад нашел бы любой предлог для введения рестрикций, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Санкции против руководства - это очень условные санкции. На сегодняшний день все санкции выглядят как слабость со стороны США и альянса НАТО. Они были не в силах договориться с (Владимиром) Зеленским, они же его подталкивали к тому, чтобы минские соглашения (по Донбассу) не выполнялись, напичкивали оружием", - считает политик.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Санкционный инструментарий Запада исчерпан, заявил Клишас
Парламентарий заявил, что "санкции были и будут", и выразил уверенность, что Запад нашел бы любые причины для введения рестрикций в отношении России.
"Вопрос санкций и вопрос мирного урегулирования - это разные вещи. Эти санкции носят коммерческий характер, на который "одевается" политическая одежка", - констатировал он.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, Лондон ранее ввел санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 22:59
Санкции против руководства негативно скажутся на отношениях, заявил сенатор
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровВладимир ПутинЛондонРоссияСШАЕвросоюзНАТОСанкции в отношении РоссииПолитика
 
 
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