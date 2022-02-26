https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775198948.html

Госдеп ввел санкции против Шойгу и Герасимова

Госдеп ввел санкции против Шойгу и Герасимова - РИА Новости, 26.02.2022

Госдеп ввел санкции против Шойгу и Герасимова

Госдепартамент США вводит санкции против министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генерального штаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:14

2022-02-26T02:14

2022-02-26T08:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

сергей шойгу

валерий герасимов

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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Госдепартамент США вводит санкции против министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генерального штаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова из-за событий на Украине, говорится в сообщении американского министерства финансов.Санкции по линии госдепартамента обычно означают отказ во въезде в США.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775196398.html

сша

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, сша, сергей шойгу, валерий герасимов