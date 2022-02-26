https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775198948.html
Госдеп ввел санкции против Шойгу и Герасимова
Госдеп ввел санкции против Шойгу и Герасимова - РИА Новости, 26.02.2022
Госдеп ввел санкции против Шойгу и Герасимова
Госдепартамент США вводит санкции против министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генерального штаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:14
2022-02-26T02:14
2022-02-26T08:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
сергей шойгу
валерий герасимов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773103378_0:115:2361:1443_1920x0_80_0_0_b96c969766fc32ef23d2b6cbafb7dc2e.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Госдепартамент США вводит санкции против министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генерального штаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова из-за событий на Украине, говорится в сообщении американского министерства финансов.Санкции по линии госдепартамента обычно означают отказ во въезде в США.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775196398.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773103378_333:0:2361:1521_1920x0_80_0_0_92d285a8b4c6d800a508c5a663cdc856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сергей шойгу, валерий герасимов
02:14 26.02.2022 (обновлено: 08:42 26.02.2022)
Госдеп ввел санкции против Шойгу и Герасимова
Госдеп ввел санкции против Сергея Шойгу и Валерия Герасимова
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Госдепартамент США вводит санкции против министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генерального штаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова из-за событий на Украине, говорится в сообщении американского министерства финансов.
"Сегодня государственный департамент США определил (для применения санкций) еще двух представителей правительства России и членов Совета безопасности России, прямо ответственных за новое вторжение на Украину: министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба российских Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов", - говорится в релизе.
Санкции по линии госдепартамента обычно означают отказ во въезде в США.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Павел Стуков