https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775197477.html

Евросоюз внес Медведева в санкционные списки

Евросоюз внес Медведева в санкционные списки - РИА Новости, 26.02.2022

Евросоюз внес Медведева в санкционные списки

Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T01:42

2022-02-26T01:42

2022-02-26T02:01

обострение ситуации в днр и лнр

евросоюз

дмитрий медведев

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.В документе отмечается, что зампредседатель совбеза РФ Медведев, премьер-министр Мишустин, министр внутренних дел Колокольцев, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов, будучи членами Совета Безопасности РФ, поддержали признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и поэтому на них будут распространяться санкции ЕС.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775196398.html

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

евросоюз, дмитрий медведев, россия, санкции в отношении россии