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01:42 26.02.2022 (обновлено: 02:01 26.02.2022)
Евросоюз внес Медведева в санкционные списки
Евросоюз внес Дмитрия Медведева в санкционные списки
БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
В документе отмечается, что зампредседатель совбеза РФ Медведев, премьер-министр Мишустин, министр внутренних дел Колокольцев, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов, будучи членами Совета Безопасности РФ, поддержали признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и поэтому на них будут распространяться санкции ЕС.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Павел Стуков