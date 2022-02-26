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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775197477.html
Евросоюз внес Медведева в санкционные списки
Евросоюз внес Медведева в санкционные списки - РИА Новости, 26.02.2022
Евросоюз внес Медведева в санкционные списки
Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:42
2022-02-26T02:01
обострение ситуации в днр и лнр
евросоюз
дмитрий медведев
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.В документе отмечается, что зампредседатель совбеза РФ Медведев, премьер-министр Мишустин, министр внутренних дел Колокольцев, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов, будучи членами Совета Безопасности РФ, поддержали признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и поэтому на них будут распространяться санкции ЕС.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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евросоюз, дмитрий медведев, россия, санкции в отношении россии
Материал дополняется
01:42 26.02.2022 (обновлено: 02:01 26.02.2022)
 
Евросоюз внес Медведева в санкционные списки

Евросоюз внес Дмитрия Медведева в санкционные списки

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
В документе отмечается, что зампредседатель совбеза РФ Медведев, премьер-министр Мишустин, министр внутренних дел Колокольцев, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов, будучи членами Совета Безопасности РФ, поддержали признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и поэтому на них будут распространяться санкции ЕС.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
01:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЕвросоюзДмитрий МедведевРоссияСанкции в отношении России
 
 
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