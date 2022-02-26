Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775196398.html
Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова
Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова - РИА Новости, 26.02.2022
Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова
США и Евросоюз ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:28
2022-02-26T04:00
обострение ситуации в днр и лнр
евросоюз
владимир путин
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:228:2965:1896_1920x0_80_0_0_b266cfe69dbd4fc00a6f73ea126a7642.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. США и Евросоюз ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.В документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, говорится, что Путин "отдал приказ о проведении военной операции на Украине, и российские вооруженные силы начали наступление на Украину". Лавров как член Совета Безопасности России поддержал немедленное признание Россией ДНР и ЛНР.Кроме того, в списке Евросоюза оказались премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта член Совбеза Сергей Иванов и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в отношении них введут такие же санкции, как и в отношении других физлиц, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. При этом еврокомиссар признал, что не знает, о каких активах может идти речь.Американские санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции Штатов и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.Санкции против Путина и Лаврова ранее также ввели Британия и Канада.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала санкции против президента и министра иностранных дел примером и демонстрацией абсолютного бессилия Запада.Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.После этого западные страны ввели против России новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/belorussiya-1775194098.html
https://ria.ru/20220226/rfpi-1775198003.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Павел Стуков
Павел Стуков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_05379b8045797d0b5177869ab96db569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, владимир путин, сергей лавров, россия
01:28 26.02.2022 (обновлено: 04:00 26.02.2022)
 
Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова

Евросоюз включил в санкционные списки президента Путина и премьер-министра Мишустина

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. США и Евросоюз ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
В документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, говорится, что Путин "отдал приказ о проведении военной операции на Украине, и российские вооруженные силы начали наступление на Украину". Лавров как член Совета Безопасности России поддержал немедленное признание Россией ДНР и ЛНР.
Кроме того, в списке Евросоюза оказались премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта член Совбеза Сергей Иванов и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в отношении них введут такие же санкции, как и в отношении других физлиц, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. При этом еврокомиссар признал, что не знает, о каких активах может идти речь.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
00:56
Канада вводит санкции против руководства Белоруссии
Американские санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции Штатов и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.
Санкции против Путина и Лаврова ранее также ввели Британия и Канада.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала санкции против президента и министра иностранных дел примером и демонстрацией абсолютного бессилия Запада.
Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
После этого западные страны ввели против России новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
01:51
США введут полные блокирующие санкции против РФПИ, заявила Псаки
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЕвросоюзВладимир ПутинСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала