https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775196398.html
Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова
Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова - РИА Новости, 26.02.2022
Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова
США и Евросоюз ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:28
2022-02-26T01:28
2022-02-26T04:00
обострение ситуации в днр и лнр
евросоюз
владимир путин
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:228:2965:1896_1920x0_80_0_0_b266cfe69dbd4fc00a6f73ea126a7642.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. США и Евросоюз ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.В документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, говорится, что Путин "отдал приказ о проведении военной операции на Украине, и российские вооруженные силы начали наступление на Украину". Лавров как член Совета Безопасности России поддержал немедленное признание Россией ДНР и ЛНР.Кроме того, в списке Евросоюза оказались премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта член Совбеза Сергей Иванов и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в отношении них введут такие же санкции, как и в отношении других физлиц, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. При этом еврокомиссар признал, что не знает, о каких активах может идти речь.Американские санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции Штатов и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.Санкции против Путина и Лаврова ранее также ввели Британия и Канада.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала санкции против президента и министра иностранных дел примером и демонстрацией абсолютного бессилия Запада.Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.После этого западные страны ввели против России новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/belorussiya-1775194098.html
https://ria.ru/20220226/rfpi-1775198003.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_05379b8045797d0b5177869ab96db569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, владимир путин, сергей лавров, россия
01:28 26.02.2022 (обновлено: 04:00 26.02.2022)
Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова
Евросоюз включил в санкционные списки президента Путина и премьер-министра Мишустина
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. США и Евросоюз ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
В документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, говорится, что Путин "отдал приказ о проведении военной операции на Украине, и российские вооруженные силы начали наступление на Украину". Лавров как член Совета Безопасности России поддержал немедленное признание Россией ДНР и ЛНР.
Кроме того, в списке Евросоюза оказались премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта член Совбеза Сергей Иванов и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
заявлял, что в отношении них введут такие же санкции, как и в отношении других физлиц, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. При этом еврокомиссар признал, что не знает, о каких активах может идти речь.
Американские санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции Штатов и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.
Санкции против Путина и Лаврова ранее также ввели Британия и Канада.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала санкции против президента и министра иностранных дел примером и демонстрацией абсолютного бессилия Запада.
Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины
. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР
и ЛНР
, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
После этого западные страны ввели против России
новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.
Опубликовано: Павел Стуков