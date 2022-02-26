https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775196398.html

Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова

Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова - РИА Новости, 26.02.2022

Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова

США и Евросоюз ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T01:28

2022-02-26T01:28

2022-02-26T04:00

обострение ситуации в днр и лнр

евросоюз

владимир путин

сергей лавров

россия

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. США и Евросоюз ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.В документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, говорится, что Путин "отдал приказ о проведении военной операции на Украине, и российские вооруженные силы начали наступление на Украину". Лавров как член Совета Безопасности России поддержал немедленное признание Россией ДНР и ЛНР.Кроме того, в списке Евросоюза оказались премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта член Совбеза Сергей Иванов и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в отношении них введут такие же санкции, как и в отношении других физлиц, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. При этом еврокомиссар признал, что не знает, о каких активах может идти речь.Американские санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции Штатов и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.Санкции против Путина и Лаврова ранее также ввели Британия и Канада.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала санкции против президента и министра иностранных дел примером и демонстрацией абсолютного бессилия Запада.Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.После этого западные страны ввели против России новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/belorussiya-1775194098.html

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

евросоюз, владимир путин, сергей лавров, россия