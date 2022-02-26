https://ria.ru/20220226/rumyniya-1775268200.html

Румыния закроет воздушное пространство для российских самолетов

Румыния закроет воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 26.02.2022

Румыния закроет воздушное пространство для российских самолетов

Румыния закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, заявил глава пресс-службы правительства страны Дан Кэрбунару. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T16:23

2022-02-26T16:23

2022-02-26T16:29

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КИШИНЕВ, 26 фев – РИА Новости. Румыния закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, заявил глава пресс-службы правительства страны Дан Кэрбунару."Румыния начала процедуру приостановления права на полеты над своей территорией, а также права на посадку на территории Румынии, для самолетов, принадлежащих компаниям из Российской Федерации. Эта процедура будет проведена в течение этого дня", - заявил Кэрбунару на брифинге.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран, в частности Болгария, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, уже объявил о закрытии своего воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний.

https://ria.ru/20220226/kaliningrad-1775263654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, россия, румыния