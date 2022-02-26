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https://ria.ru/20220226/rumyniya-1775268200.html
Румыния закроет воздушное пространство для российских самолетов
Румыния закроет воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 26.02.2022
Румыния закроет воздушное пространство для российских самолетов
Румыния закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, заявил глава пресс-службы правительства страны Дан Кэрбунару. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:23
2022-02-26T16:29
в мире
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румыния
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КИШИНЕВ, 26 фев – РИА Новости. Румыния закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, заявил глава пресс-службы правительства страны Дан Кэрбунару."Румыния начала процедуру приостановления права на полеты над своей территорией, а также права на посадку на территории Румынии, для самолетов, принадлежащих компаниям из Российской Федерации. Эта процедура будет проведена в течение этого дня", - заявил Кэрбунару на брифинге.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран, в частности Болгария, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, уже объявил о закрытии своего воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний.
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Давид Андриясов
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в мире, россия, румыния
16:23 26.02.2022 (обновлено: 16:29 26.02.2022)
 
Румыния закроет воздушное пространство для российских самолетов

Румыния до конца дня закроет воздушное пространство для российских самолетов

CC BY 2.0 / Cristian Bortes / Международный аэропорт в Бухаресте
Международный аэропорт в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
CC BY 2.0 / Cristian Bortes /
Международный аэропорт в Бухаресте
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 фев – РИА Новости. Румыния закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, заявил глава пресс-службы правительства страны Дан Кэрбунару.
"Румыния начала процедуру приостановления права на полеты над своей территорией, а также права на посадку на территории Румынии, для самолетов, принадлежащих компаниям из Российской Федерации. Эта процедура будет проведена в течение этого дня", - заявил Кэрбунару на брифинге.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран, в частности Болгария, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, уже объявил о закрытии своего воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний.
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
15:47
Власти исключили воздушную блокаду Калининградской области
Опубликовано: Давид Андриясов
 
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