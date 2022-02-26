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Россия объявила об ограничении полетов румынских авиакомпаний в страну
Россия объявила об ограничении полетов румынских авиакомпаний в страну - РИА Новости, 26.02.2022
Россия объявила об ограничении полетов румынских авиакомпаний в страну
Россия приняла решение об ограничении полетов для авиакомпаний Румынии в страну в связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии, сообщает... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T19:37
2022-02-26T19:49
румыния
россия
в мире
владимир путин
украина
луганская народная республика
сбербанк россии
аэрофлот
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия приняла решение об ограничении полетов для авиакомпаний Румынии в страну в связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии, сообщает Росавиация."В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации", - говорится в сообщении."Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение регулярных полетов на/с территории Румынии всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России", - отмечает ведомство.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://ria.ru/20220226/kaliningrad-1775269412.html
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румыния, россия, в мире, владимир путин, украина, луганская народная республика, сбербанк россии, аэрофлот, втб, северный поток — 2, новости - туризм
19:37 26.02.2022 (обновлено: 19:49 26.02.2022)
 
Россия объявила об ограничении полетов румынских авиакомпаний в страну

Росавиация объявила об ограничении полетов румынских авиакомпаний в Россию

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия приняла решение об ограничении полетов для авиакомпаний Румынии в страну в связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии, сообщает Росавиация.
"В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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"Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение регулярных полетов на/с территории Румынии всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России", - отмечает ведомство.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
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