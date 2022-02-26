https://ria.ru/20220226/rumaniya-1775289251.html

Россия объявила об ограничении полетов румынских авиакомпаний в страну

Россия объявила об ограничении полетов румынских авиакомпаний в страну - РИА Новости, 26.02.2022

Россия объявила об ограничении полетов румынских авиакомпаний в страну

Россия приняла решение об ограничении полетов для авиакомпаний Румынии в страну в связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии, сообщает... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T19:37

2022-02-26T19:37

2022-02-26T19:49

румыния

россия

в мире

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сбербанк россии

аэрофлот

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия приняла решение об ограничении полетов для авиакомпаний Румынии в страну в связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии, сообщает Росавиация."В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации", - говорится в сообщении."Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение регулярных полетов на/с территории Румынии всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России", - отмечает ведомство.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220226/kaliningrad-1775269412.html

https://ria.ru/20220226/chekhiya-1775274264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

румыния, россия, в мире, владимир путин, украина, луганская народная республика, сбербанк россии, аэрофлот, втб, северный поток — 2, новости - туризм