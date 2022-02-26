Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке из Львова
"Роскосмос" сообщил, что DDoS-атака на сайт организации была организована из Львова
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Хакерская атака на сайт Роскосмоса была организована из Львова с помощью сети ботов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
Ночью сайт Роскосмоса вышел из строя, затем специалисты наладили его работу и начали выяснять причины происшествия.
"DDoS-атака на сайт Роскосмоса была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира. Технические специалисты смогли определить конкретного исполнителя атаки. Данные о нем будут переданы компетентным органам", - сказали в пресс-службе.
Ранее сайт "Роскосмоса" не работал, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена. При этом аккаунты госкорпорации в различных соцсетях и мессенджерах - Telegram, Twitter, VK - работали и работают. Ранее также стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.
Опубликовано: Варвара Скокшина