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Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке из Львова
Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке из Львова - РИА Новости, 26.02.2022
Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке из Львова
Хакерская атака на сайт Роскосмоса была организована из Львова с помощью сети ботов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:39
2022-02-26T16:39
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международная космическая станция (мкс)
роскосмос
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Хакерская атака на сайт Роскосмоса была организована из Львова с помощью сети ботов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.Ночью сайт Роскосмоса вышел из строя, затем специалисты наладили его работу и начали выяснять причины происшествия."DDoS-атака на сайт Роскосмоса была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира. Технические специалисты смогли определить конкретного исполнителя атаки. Данные о нем будут переданы компетентным органам", - сказали в пресс-службе.Ранее сайт "Роскосмоса" не работал, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена. При этом аккаунты госкорпорации в различных соцсетях и мессенджерах - Telegram, Twitter, VK - работали и работают. Ранее также стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.
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Варвара Скокшина
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джо байден, дмитрий рогозин, сша, россия, международная космическая станция (мкс), роскосмос
16:39 26.02.2022
 
Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке из Львова

"Роскосмос" сообщил, что DDoS-атака на сайт организации была организована из Львова

© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Хакерская атака на сайт Роскосмоса была организована из Львова с помощью сети ботов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
Ночью сайт Роскосмоса вышел из строя, затем специалисты наладили его работу и начали выяснять причины происшествия.
"DDoS-атака на сайт Роскосмоса была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира. Технические специалисты смогли определить конкретного исполнителя атаки. Данные о нем будут переданы компетентным органам", - сказали в пресс-службе.
Ранее сайт "Роскосмоса" не работал, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена. При этом аккаунты госкорпорации в различных соцсетях и мессенджерах - Telegram, Twitter, VK - работали и работают. Ранее также стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос на Международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
10:02Наука
"Оборонка" занимает половину продукции "Роскосмоса", заявил Рогозин
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Джо БайденДмитрий РогозинСШАРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Роскосмос
 
 
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