https://ria.ru/20220226/roskosmos-1775218491.html
"Роскосмос" приостановит сотрудничество с Европой по запускам с Куру
"Роскосмос" приостановит сотрудничество с Европой по запускам с Куру - РИА Новости, 26.02.2022
"Роскосмос" приостановит сотрудничество с Европой по запускам с Куру
"Роскосмос" приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру, а также отозвал сотрудников из Французской Гвианы в ответ на санкции. Об этом в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:26
2022-02-26T09:26
2022-02-26T13:42
космос - риа наука
россия
дмитрий рогозин
роскосмос
европа
куру (космодром)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. "Роскосмос" приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру, а также отозвал сотрудников из Французской Гвианы в ответ на санкции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий "Роскосмос" приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы", — говорится в его посте.Накануне совет министров иностранных дел стран ЕС одобрил второй пакет рестрикций, связанный с действиями России в украинском кризисе. Владимир Путин ранее объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и сложить оружие.Позже Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, дмитрий рогозин, роскосмос, европа, куру (космодром)
09:26 26.02.2022 (обновлено: 13:42 26.02.2022)
"Роскосмос" приостановит сотрудничество с Европой по запускам с Куру
"Роскосмос" приостановит сотрудничество с Европой по запускам с космодрома Куру
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. "Роскосмос" приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру, а также отозвал сотрудников из Французской Гвианы в ответ на санкции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В ответ на санкции Евросоюза
в отношении наших предприятий "Роскосмос
" приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы", — говорится в его посте.
Накануне совет министров иностранных дел стран ЕС одобрил второй пакет рестрикций, связанный с действиями России в украинском кризисе.
Владимир Путин ранее объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России с просьбой о помощи". Он заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и сложить оружие.
Позже Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.