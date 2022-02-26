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"Роскосмос" приостановит сотрудничество с Европой по запускам с Куру
"Роскосмос" приостановит сотрудничество с Европой по запускам с Куру - РИА Новости, 26.02.2022
"Роскосмос" приостановит сотрудничество с Европой по запускам с Куру
"Роскосмос" приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру, а также отозвал сотрудников из Французской Гвианы в ответ на санкции. Об этом в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:26
2022-02-26T13:42
космос - риа наука
россия
дмитрий рогозин
роскосмос
европа
куру (космодром)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. "Роскосмос" приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру, а также отозвал сотрудников из Французской Гвианы в ответ на санкции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий "Роскосмос" приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы", — говорится в его посте.Накануне совет министров иностранных дел стран ЕС одобрил второй пакет рестрикций, связанный с действиями России в украинском кризисе. Владимир Путин ранее объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и сложить оружие.Позже Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Варвара Скокшина
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космос - риа наука, россия, дмитрий рогозин, роскосмос, европа, куру (космодром)
09:26 26.02.2022 (обновлено: 13:42 26.02.2022)
 
"Роскосмос" приостановит сотрудничество с Европой по запускам с Куру

"Роскосмос" приостановит сотрудничество с Европой по запускам с космодрома Куру

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. "Роскосмос" приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру, а также отозвал сотрудников из Французской Гвианы в ответ на санкции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий "Роскосмос" приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы", — говорится в его посте.
Накануне совет министров иностранных дел стран ЕС одобрил второй пакет рестрикций, связанный с действиями России в украинском кризисе.
Владимир Путин ранее объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и сложить оружие.
Позже Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Восход Солнца из космоса. Иллюстрация - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 11:21Наука
В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Космос - РИА НаукаРоссияДмитрий РогозинРоскосмосЕвропаКуру (космодром)
 
 
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