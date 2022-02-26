08:10 26.02.2022 (обновлено: 08:22 26.02.2022)
"Роскосмос" восстановил работу сайта после технического сбоя
Работу сайта "Роскосмоса" восстановили после технического сбоя
Стенд госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Работа сайта госкорпорации "Роскосмос" восстановлена после технического сбоя по неизвестной пока причине, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.
Ранее сайт "Роскосмоса" не работал, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error! (ошибка базы данных).
Вчера, 22:04Сайт "Роскосмоса" перестал работать
"Работоспособность сайта "Роскосмоса" восстановлена. Причина сбоя выясняется", - сообщили в пресс-службе.
При этом аккаунты госкорпорации в различных соцсетях и мессенджерах - Telegram, Twitter, VK - работали и работают. Ранее также стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.
Вчера, 00:26Государственная корпорация "Роскосмос"
Опубликовано: Дарья Буймова