https://ria.ru/20220226/roskosmos-1775212046.html

"Роскосмос" восстановил работу сайта после технического сбоя

"Роскосмос" восстановил работу сайта после технического сбоя - РИА Новости, 26.02.2022

"Роскосмос" восстановил работу сайта после технического сбоя

Работа сайта госкорпорации "Роскосмос" восстановлена после технического сбоя по неизвестной пока причине, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T08:10

2022-02-26T08:10

2022-02-26T08:22

общество

роскосмос

джо байден

дмитрий рогозин

сша

россия

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Работа сайта госкорпорации "Роскосмос" восстановлена после технического сбоя по неизвестной пока причине, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.Ранее сайт "Роскосмоса" не работал, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error! (ошибка базы данных)."Работоспособность сайта "Роскосмоса" восстановлена. Причина сбоя выясняется", - сообщили в пресс-службе.При этом аккаунты госкорпорации в различных соцсетях и мессенджерах - Telegram, Twitter, VK - работали и работают. Ранее также стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.

https://ria.ru/20220225/sayt-1775175115.html

https://ria.ru/20220225/roskosmos-1774689359.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, роскосмос, джо байден, дмитрий рогозин, сша, россия, международная космическая станция (мкс)