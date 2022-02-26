https://ria.ru/20220226/rogozin-1775220602.html

Рогозин рассказал, как из космического корабля "Орел" сделают "Орленка"

Рогозин рассказал, как из космического корабля "Орел" сделают "Орленка" - РИА Новости, 26.02.2022

Рогозин рассказал, как из космического корабля "Орел" сделают "Орленка"

Новый российский легкий космический корабль "Орленок" будет отличаться от базового "Орла" отсутствием термозащиты и оборудования для полетов в дальний космос,... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:42

2022-02-26T09:42

2022-02-26T09:42

наука

космос - риа наука

северный ледовитый океан

земля

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Новый российский легкий космический корабль "Орленок" будет отличаться от базового "Орла" отсутствием термозащиты и оборудования для полетов в дальний космос, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В этом корабле предполагается использовать около 70% систем базового "Орла", но отпадает потребность в многослойном и тяжелом "пироге" термозащиты, в датчиках лунной навигации, в оборудовании дальней радиосвязи, в системах жизнеобеспечения для длительных автономных полетов", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".В то же время двигательная установка в обоих кораблях будет одинаковая. Её особенностью станет то, что при нештатной ситуации во время работы второй или третьей ступени ракеты, двигатели самого корабля смогут довыводить его на низкую орбиту. Таким образом можно будет избежать его аварийного падения в Тихий или Северный Ледовитый океан. Корабль будет совершать один виток вокруг Земли и садиться на сушу в штатный район посадки."Орленок", по словам Рогозина, разрабатывается с расчетом на то, чтобы его можно было запускать с ракеты с возвращаемой первой ступенью "Амур-СПГ"."В нынешней Федеральной космической программе эти планы пока не прописаны, но, как только мы получим результаты эскизного проектирования, в программу будут внесены коррективы", - уточнил он.

https://ria.ru/20220202/korabl-1770767870.html

https://ria.ru/20210904/korabl-1748654376.html

северный ледовитый океан

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, северный ледовитый океан, земля, дмитрий рогозин, роскосмос