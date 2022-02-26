https://ria.ru/20220226/rogozin-1775220602.html
Рогозин рассказал, как из космического корабля "Орел" сделают "Орленка"
Рогозин рассказал, как из космического корабля "Орел" сделают "Орленка" - РИА Новости, 26.02.2022
Рогозин рассказал, как из космического корабля "Орел" сделают "Орленка"
Новый российский легкий космический корабль "Орленок" будет отличаться от базового "Орла" отсутствием термозащиты и оборудования для полетов в дальний космос,... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:42
2022-02-26T09:42
2022-02-26T09:42
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космос - риа наука
северный ледовитый океан
земля
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Новый российский легкий космический корабль "Орленок" будет отличаться от базового "Орла" отсутствием термозащиты и оборудования для полетов в дальний космос, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В этом корабле предполагается использовать около 70% систем базового "Орла", но отпадает потребность в многослойном и тяжелом "пироге" термозащиты, в датчиках лунной навигации, в оборудовании дальней радиосвязи, в системах жизнеобеспечения для длительных автономных полетов", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".В то же время двигательная установка в обоих кораблях будет одинаковая. Её особенностью станет то, что при нештатной ситуации во время работы второй или третьей ступени ракеты, двигатели самого корабля смогут довыводить его на низкую орбиту. Таким образом можно будет избежать его аварийного падения в Тихий или Северный Ледовитый океан. Корабль будет совершать один виток вокруг Земли и садиться на сушу в штатный район посадки."Орленок", по словам Рогозина, разрабатывается с расчетом на то, чтобы его можно было запускать с ракеты с возвращаемой первой ступенью "Амур-СПГ"."В нынешней Федеральной космической программе эти планы пока не прописаны, но, как только мы получим результаты эскизного проектирования, в программу будут внесены коррективы", - уточнил он.
https://ria.ru/20220202/korabl-1770767870.html
https://ria.ru/20210904/korabl-1748654376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, северный ледовитый океан, земля, дмитрий рогозин, роскосмос
Рогозин рассказал, как из космического корабля "Орел" сделают "Орленка"
Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал, как из космического корабля "Орел" сделают "Орленка"
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости.
Новый российский легкий космический корабль "Орленок" будет отличаться от базового "Орла" отсутствием термозащиты и оборудования для полетов в дальний космос, сообщил
гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В этом корабле предполагается использовать около 70% систем базового "Орла", но отпадает потребность в многослойном и тяжелом "пироге" термозащиты, в датчиках лунной навигации, в оборудовании дальней радиосвязи, в системах жизнеобеспечения для длительных автономных полетов", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".
В то же время двигательная установка в обоих кораблях будет одинаковая. Её особенностью станет то, что при нештатной ситуации во время работы второй или третьей ступени ракеты, двигатели самого корабля смогут довыводить его на низкую орбиту. Таким образом можно будет избежать его аварийного падения в Тихий или Северный Ледовитый океан
. Корабль будет совершать один виток вокруг Земли
и садиться на сушу в штатный район посадки.
"Орленок", по словам Рогозина, разрабатывается с расчетом на то, чтобы его можно было запускать с ракеты с возвращаемой первой ступенью "Амур-СПГ".
"В нынешней Федеральной космической программе эти планы пока не прописаны, но, как только мы получим результаты эскизного проектирования, в программу будут внесены коррективы", - уточнил он.
Опубликовано: Дарья Буймова