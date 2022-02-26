https://ria.ru/20220226/reyting-1775195252.html
Moody's поместило рейтинги России и Украины на пересмотр
Moody's поместило рейтинги России и Украины на пересмотр - РИА Новости, 26.02.2022
Moody's поместило рейтинги России и Украины на пересмотр
Международное рейтинговое агентство Moody"s поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения, говорится в релизе агентства. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:08
2022-02-26T01:08
2022-02-26T01:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody"s поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения, говорится в релизе агентства.Агентство поместило суверенный рейтинг России на уровне "Ваа3" и рейтинг Украины на уровне "В3" в список на пересмотр с возможностью понижения рейтинга."Такие пересмотры были вызваны ... военной операцией России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Эти события представляют собой значительное усиление геополитических рисков …, включая более серьезные санкции в отношении России, которые могут повлиять на погашение страной суверенного долга", - объясняет рейтинговое действие агентство.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс
Moody's поместило рейтинги России и Украины на пересмотр
Агентство Moody's поместило рейтинги России и Украины на пересмотр
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Международное рейтинговое агентство Moody"s поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения, говорится
в релизе агентства.
Агентство поместило суверенный рейтинг России
на уровне "Ваа3" и рейтинг Украины
на уровне "В3" в список на пересмотр с возможностью понижения рейтинга.
"Такие пересмотры были вызваны ... военной операцией России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Эти события представляют собой значительное усиление геополитических рисков …, включая более серьезные санкции в отношении России, которые могут повлиять на погашение страной суверенного долга", - объясняет рейтинговое действие агентство.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик
, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева
, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Опубликовано: Павел Стуков