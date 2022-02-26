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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220226/review-1775139511.html
Критики рассказали, стоит ли смотреть спин-офф "Викингов"
Критики рассказали, стоит ли смотреть спин-офф "Викингов" - РИА Новости, 26.02.2022
Критики рассказали, стоит ли смотреть спин-офф "Викингов"
Критикам понравился новым сериал Netflix "Викинги: Вальхалла" Майкла Хёрста и Джеба Стюарта. Пока на агрегаторе Rotten Tomatoes у проекта очень высокий рейтинг... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T03:24
2022-02-26T03:24
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Критикам понравился новым сериал Netflix "Викинги: Вальхалла" Майкла Хёрста и Джеба Стюарта. Пока на агрегаторе Rotten Tomatoes у проекта очень высокий рейтинг — 100 процентов. Он выставлялся на основе 13 рецензий, и ни один критик не написал негативный отзыв. Это спин-офф "Викингов", выходивших с 2013 по 2020 год. Действие происходит спустя сто лет после событий, завершавших оригинал. Прототипы главных героев — реально существовавшие исторические личности. Среди них Лейф Эрикссон (Сэм Корлетт). Считается, что он еще за пять веков до Колумба первым из европейцев ступил на континентальную часть Северной Америки. "Забавно — ни больше, ни меньше. Немного истории, крови, секса, сюжета и очень много длинных волос", — делится впечатлениями автор The Guardian.Дэниэл Файнберг из The Hollywood Reporter написал хоть и положительный отзыв, но довольно сдержанный. По его мнению, второй и третий эпизод получились скучными, качественный сдвиг намечается с четвертой серии, тогда шоу становится интереснее. "Несмотря на то, что "Викинги: Вальхалла" никогда не достигают высот оригинала, шоу само довольно крепкое и по-своему хорошее", — считает критик. В сериале плохие диалоги, убежден Брайан Таллерико, пишущий для сайта RogerEbert.com. Еще авторы, по его мнению, иногда "боятся глубже раскрыть темы власти, предательства, религии и даже гендерной динамики". Но все же "у шоу есть старомодный шарм", и оно увлекательное, думает критик. По его мнению, "Викинги: Вальхалла" понравятся фанатам оригинала. "Netflix реанимирует кровавый и чертовски хороший эпический сериал "Викинги" и не жертвует ни зрелищностью, ни размахом, ни масштабом оригинала", — хвалит шоу Рэнди Майерс из The Mercury News. "У "Викингов: Вальхалла" есть повествовательная элегантность и драйв, и ради них сериал не жертвует грабежами, страстным сексом, языческими ритуалами и политическими интригами", — пишет в рецензии для TheWrap Тельма Адамс.Сериал "Викинги: Вальхалла" выходит на стриминговом сервисе Netflix 25 февраля.
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кино и сериалы, новости культуры, что посмотреть
03:24 26.02.2022
 
Критики рассказали, стоит ли смотреть спин-офф "Викингов"

Cериал "Викинги: Вальхалла" получил высокий рейтинг на Rotten Tomatoes

© Netflix Russia/YoutubeКадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
Кадр из сериала Викинги: Вальхалла
© Netflix Russia/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Критикам понравился новым сериал Netflix "Викинги: Вальхалла" Майкла Хёрста и Джеба Стюарта. Пока на агрегаторе Rotten Tomatoes у проекта очень высокий рейтинг — 100 процентов. Он выставлялся на основе 13 рецензий, и ни один критик не написал негативный отзыв.
Это спин-офф "Викингов", выходивших с 2013 по 2020 год. Действие происходит спустя сто лет после событий, завершавших оригинал. Прототипы главных героев — реально существовавшие исторические личности. Среди них Лейф Эрикссон (Сэм Корлетт). Считается, что он еще за пять веков до Колумба первым из европейцев ступил на континентальную часть Северной Америки.
"Забавно — ни больше, ни меньше. Немного истории, крови, секса, сюжета и очень много длинных волос", — делится впечатлениями автор The Guardian.
Дэниэл Файнберг из The Hollywood Reporter написал хоть и положительный отзыв, но довольно сдержанный. По его мнению, второй и третий эпизод получились скучными, качественный сдвиг намечается с четвертой серии, тогда шоу становится интереснее. "Несмотря на то, что "Викинги: Вальхалла" никогда не достигают высот оригинала, шоу само довольно крепкое и по-своему хорошее", — считает критик.
© Netflix Russia/YoutubeКадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
Кадр из сериала Викинги: Вальхалла
1 из 3
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
© Netflix Russia/YoutubeКадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
Кадр из сериала Викинги: Вальхалла
2 из 3
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
© Netflix Russia/YoutubeКадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
Кадр из сериала Викинги: Вальхалла
3 из 3
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
1 из 3
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
2 из 3
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
3 из 3
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
В сериале плохие диалоги, убежден Брайан Таллерико, пишущий для сайта RogerEbert.com. Еще авторы, по его мнению, иногда "боятся глубже раскрыть темы власти, предательства, религии и даже гендерной динамики". Но все же "у шоу есть старомодный шарм", и оно увлекательное, думает критик. По его мнению, "Викинги: Вальхалла" понравятся фанатам оригинала.
"Netflix реанимирует кровавый и чертовски хороший эпический сериал "Викинги" и не жертвует ни зрелищностью, ни размахом, ни масштабом оригинала", — хвалит шоу Рэнди Майерс из The Mercury News.
© Netflix Russia/YoutubeКадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
Кадр из сериала Викинги: Вальхалла
1 из 4
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
© Netflix Russia/YoutubeКадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
Кадр из сериала Викинги: Вальхалла
2 из 4
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
© Netflix Russia/YoutubeКадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
Кадр из сериала Викинги: Вальхалла
3 из 4
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
© Netflix Russia/YoutubeКадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
Кадр из сериала Викинги: Вальхалла
4 из 4
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
1 из 4
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
2 из 4
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
3 из 4
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
4 из 4
Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"
© Netflix Russia/Youtube
"У "Викингов: Вальхалла" есть повествовательная элегантность и драйв, и ради них сериал не жертвует грабежами, страстным сексом, языческими ритуалами и политическими интригами", — пишет в рецензии для TheWrap Тельма Адамс.
Сериал "Викинги: Вальхалла" выходит на стриминговом сервисе Netflix 25 февраля.
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