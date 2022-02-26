Критики рассказали, стоит ли смотреть спин-офф "Викингов"
Cериал "Викинги: Вальхалла" получил высокий рейтинг на Rotten Tomatoes
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Критикам понравился новым сериал Netflix "Викинги: Вальхалла" Майкла Хёрста и Джеба Стюарта. Пока на агрегаторе Rotten Tomatoes у проекта очень высокий рейтинг — 100 процентов. Он выставлялся на основе 13 рецензий, и ни один критик не написал негативный отзыв.
Это спин-офф "Викингов", выходивших с 2013 по 2020 год. Действие происходит спустя сто лет после событий, завершавших оригинал. Прототипы главных героев — реально существовавшие исторические личности. Среди них Лейф Эрикссон (Сэм Корлетт). Считается, что он еще за пять веков до Колумба первым из европейцев ступил на континентальную часть Северной Америки.
"Забавно — ни больше, ни меньше. Немного истории, крови, секса, сюжета и очень много длинных волос", — делится впечатлениями автор The Guardian.
Дэниэл Файнберг из The Hollywood Reporter написал хоть и положительный отзыв, но довольно сдержанный. По его мнению, второй и третий эпизод получились скучными, качественный сдвиг намечается с четвертой серии, тогда шоу становится интереснее. "Несмотря на то, что "Викинги: Вальхалла" никогда не достигают высот оригинала, шоу само довольно крепкое и по-своему хорошее", — считает критик.
В сериале плохие диалоги, убежден Брайан Таллерико, пишущий для сайта RogerEbert.com. Еще авторы, по его мнению, иногда "боятся глубже раскрыть темы власти, предательства, религии и даже гендерной динамики". Но все же "у шоу есть старомодный шарм", и оно увлекательное, думает критик. По его мнению, "Викинги: Вальхалла" понравятся фанатам оригинала.
"Netflix реанимирует кровавый и чертовски хороший эпический сериал "Викинги" и не жертвует ни зрелищностью, ни размахом, ни масштабом оригинала", — хвалит шоу Рэнди Майерс из The Mercury News.
"У "Викингов: Вальхалла" есть повествовательная элегантность и драйв, и ради них сериал не жертвует грабежами, страстным сексом, языческими ритуалами и политическими интригами", — пишет в рецензии для TheWrap Тельма Адамс.
Сериал "Викинги: Вальхалла" выходит на стриминговом сервисе Netflix 25 февраля.
Опубликовано: Елена Громова