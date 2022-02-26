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Путин и президент Киргизии обсудили ситуацию на Украине
Путин и президент Киргизии обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.02.2022
Путин и президент Киргизии обсудили ситуацию на Украине
Президент Киргизии Садыр Жапаров в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил поддержку действий РФ по защите мирного населения Донбасса, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:40
2022-02-26T13:13
россия
киргизия
садыр жапаров
владимир путин
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил поддержку действий РФ по защите мирного населения Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля."Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении.Кроме того, политики обсудили ситуацию на Украине и подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества. Путин также поблагодарил Жапарова за принципиальную солидарную позицию.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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Влада Копылова
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россия, киргизия, садыр жапаров, владимир путин, украина
12:40 26.02.2022 (обновлено: 13:13 26.02.2022)
 
Путин и президент Киргизии обсудили ситуацию на Украине

Президент Путин обсудил с главой Киргизии Жапаровым ситуацию на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров во время встречи в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил поддержку действий РФ по защите мирного населения Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении.
Кроме того, политики обсудили ситуацию на Украине и подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества. Путин также поблагодарил Жапарова за принципиальную солидарную позицию.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
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По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Опубликовано: Влада Копылова
 
РоссияКиргизияСадыр ЖапаровВладимир ПутинУкраина
 
 
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