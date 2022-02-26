https://ria.ru/20220226/razgovor-1775239812.html

Путин и президент Киргизии обсудили ситуацию на Украине

Путин и президент Киргизии обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.02.2022

Путин и президент Киргизии обсудили ситуацию на Украине

Президент Киргизии Садыр Жапаров в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил поддержку действий РФ по защите мирного населения Донбасса, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:40

2022-02-26T12:40

2022-02-26T13:13

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садыр жапаров

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил поддержку действий РФ по защите мирного населения Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля."Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении.Кроме того, политики обсудили ситуацию на Украине и подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества. Путин также поблагодарил Жапарова за принципиальную солидарную позицию.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220226/donbass-1775163788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, киргизия, садыр жапаров, владимир путин, украина